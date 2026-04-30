4月は入学や進級、就職など、さまざまなライフステージで環境がガラッと変わる人が多いタイミングです。新しい環境に慣れるために頑張り過ぎてしまった結果、張りつめていた糸がほどけてしまうように、GW（ゴールデンウイーク）後に「五月病」の症状が現れる人も少なくありません。

【豆知識】「えっ…！」 子どもが「学校に行きたくない」と言ったときに親がやってはいけない“NG行為”です

ところで、子どもからGWの連休明けに「学校に行きたくないな」「やる気が出ない」という言葉が出ると、保護者としては心配になってしまいますよね。こんなときに、気を付けなければいけない声掛けとは、どのようなものがあるのでしょうか。GW明けの子どもの不登校を防ぐために、親が連休中に気を付けるべきことについて、探究型学習に特化した民間学童保育「ユレカアフタースクール」（東京都江東区）校長で、教育アドバイザーの鶴原頌太郎さんに聞きました。

宿題への反抗はSOS？

Q.連休中に子どもに宿題をまとめてやらせようとしたところ、激しい反抗に遭うケースがあるようです。この場合、連休の過ごし方が5月以降のやる気にどう影響しますか。

鶴原さん「お子さんに『宿題をやりたくない！』と反抗されると、どうしても『サボりたいから』『怠けているから』と考えてしまいがちですが、実は学習についていけなかったり、学校生活でのさまざまなストレスや不安と戦っていたりすることで、このような反応をすることもあります。

『勉強ができない』『やりたくない』という気持ちを連休中に整理できずに学校生活に戻ってしまうと、勉強についていけないことでの自己肯定感の低下や、保護者に対して自分のことを理解してくれないという保護者への不信感を募らせるリスクがあります。

特に受験生の年齢のお子さんは、自分のこれからの将来がかかる重要なタイミングにさしかかっていることもあり、『うまく勉強ができない』『ついていけない』というストレスをさらに増強させてしまう可能性が考えられます。

勉強がなかなか手につかないお子さんに対する声掛けとして重要なのは、お子さんから感情的に反抗されたとしても、保護者もそれにつられて『もう勝手にしなさい！』などと叱りつけるのではなく、冷静に対処するという点です。

ただ頭ごなしに叱りつけるのではなく、なぜやりたくないのか、もしくはできないのかをお子さんと気持ちの共有をしてみることで、お子さんの不安やストレスの要因も把握でき、保護者への信頼感が育まれるようになります」

Q.4月は張り切っていた子が、5月に入って急に無気力になるケースがあります。単なる疲れなのか、心の病のサインなのかを見分けるポイントはありますか。

鶴原さん「4月は環境やライフスタイルの変化によって、知らず知らずのうちに大きなストレスや不安を感じやすい時期でもあります。新しい環境に適応しようと頑張り過ぎて、5月に入ると一気に疲労感や体のだるさなどの症状が現れることは珍しくなく、『五月病』と称されることもありますよね。

私は医師ではないので心の病などの精神疾患に関しては専門的なことは発言できかねますが、いわゆる『五月病』のような心身の不調との大きな違いは、ストレスなどの要因が解決されない限り、その症状が持続してしまうことが挙げられると思います。

五月病に代表される不調は一過性のもので、一時的な休養によって回復するケースも少なくありません。

とはいっても、ストレスがかかる状態が継続してしまうと精神疾患に移行してしまう可能性も考えられるため、『ただの五月病だから』と楽観視せず、保護者はお子さんがどのようなことに困っているのか、今どんな気持ちなのかをしっかりと共有してストレスや不安感を軽減させてあげるように心掛けることが重要です」

勉強したらご褒美をあげるのはNG？

Q.子どものやる気を引き出すために「勉強したら好きな物を買ってあげる」「テストでいい点を取ったら…」などと提案するのは、教育学的によくないのでしょうか。

鶴原さん「『モノを買ってあげる』などのご褒美を提案することは、お子さんが勉強に対してやる気のなさや嫌悪感を示している場合には有効な手段になることもあります。勉強をすることに対して目標ややる気を失っているお子さんの場合、『ご褒美がもらえる』という明確なゴールを設定してもらえるので、それに向かって勉強をしようというモチベーションが生まれるというわけですね。

このとき、ご褒美を『何に対して』与えるかも重要なポイントです。教育経済学の研究では、『テストで良い点を取ったら』という結果に対してではなく、本を1冊読んだら、宿題を終わらせたら、といった具体的な行動や努力に対してご褒美を与える方が、学力の向上につながりやすいことが分かっています。

結果にご褒美を出す場合、お子さんは『頑張りたいけど、何をすればいいか分からない』という状態になりがちです。

一方で、行動や努力に対してご褒美を設定すると、「これをやればいいんだ」と取り組み方が明確になるため、自然と学習の習慣や方法が身についていくというわけです。

ただし、あまりに頻繁にご褒美を与え過ぎてしまうと、お子さんが勉強をする目的が『ご褒美をもらいたいから』という動機になってしまい、学習意欲を高めるという本来の目的がすり替わってしまうこともあります。

これは『アンダーマイニング効果』と呼ばれるもので、次第に『ご褒美がなければ頑張れない』と感じるようになってしまい、最終的には学習意欲を低下させてしまうリスクもあります。

そのためご褒美を与える行為はあくまでも限定的な実施にとどめておき、報酬がなくとも意欲的に学習してくれるような体制を整えることが重要です。

以前よりも意欲的に勉強に励むようになってきたと感じたら、少しずつモノでの報酬を減らしていき、勉強をがんばる姿勢を褒めて評価することで、モチベーションを保ったり成功体験を積んだりすることにつながります」

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環境が大きく変わることは、それだけでも人間にとってはストレスや負荷のかかる要因になります。一度下がってしまったモチベーションややる気を上げるのは、大人であっても大変なことでしょう。お子さんへの声掛けはまず、感情に寄り添ってあげることが重要なんですね。