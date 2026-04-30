日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）が２９日に放送され、ゲストのお笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇が自然消滅した同郷会について語った。

この日は「北海道ｖｓ沖縄 旅行に行きたいのはどっち！？大激論ＳＰ」をテーマに放送。北海道、沖縄それぞれ出身のタレントが出演した。吉村はゲストとして登場。

トークの中で北海道出身のタレント・芹那が「テレビで沖縄会の人たちが番組出演されているのを見てうらやましいねって話をして、吉村さんに直談判して『北海道会をやろう』ってなったんですよ」と明かした。

吉村は「加藤浩次さん、大泉洋さん、ＧＬＡＹさん、大黒摩季さんとかいろんな人が（集まってくれた）」と超豪華メンバーが集まった集合写真も映し出されて紹介。ところが菊地亜美は「吉村さんが招待状を書いてくれてみんなに送って、やってたはずなんだけど自然消滅」とぶっちゃけ。

これにＭＣのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也は「なんで？」と質問。吉村は「やってみてわかったんですけど、北海道って広すぎて共通の会話がない。『そう！そう！そう！』がないんですよ」と説明し、スタジオを笑わせていた。