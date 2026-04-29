ときのそら、9周年を記念したワンマンライブ“ときのそら 9th Anniversary Party「Everyday of Light」”2026年11月7日（土）ぴあアリーナMMにて開催！

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VTuberグループ「ホロライブ」所属、YouTube登録者130万人を誇るバーチャルアイドル・ときのそらが、2026年11月7日（土）にぴあアリーナMM（神奈川・横浜）にて開催するワンマンライブ「ときのそら 9th Anniversary Party『Everyday of Light』」の公演詳細およびチケット情報を公開した。

本公演は、2026年1月10日（土）に東京国際フォーラム ホールAにて開催された「ときのそら New Year’s Party 2026『Dreams in Motion』」NIGHT公演内でサプライズ発表され、大きな話題を呼んだアニバーサリーライブ。今回新たに、ライブタイトルが「Everyday of Light」に決定し、Day＜Sunlight Stage＞・Night＜Moonlight Stage＞の2部構成で実施されることが明らかとなった。

デビューから9年間、積み重ねてきた日々とファン“そらとも”との歩み。そのひとつひとつに宿る光をテーマに、これまでの出会いへの感謝を胸に挑む、ときのそら史上初のアリーナ公演。本公演では、生バンドによるサウンドとともにこれまでの歩みを彩ってきた楽曲を披露し、進化を重ねる歌とダンスで、ときのそらの現在地と未来を描く。

現在ファンクラブ最速先行受付および配信チケットの販売がスタートしている。

●ライブ情報

ときのそら 9th Anniversary Party「Everyday of Light」

2026年11月7日（土）

Day：Sunlight Stage 13:00開場 / 14:00開演

Night：Moonlight Stage 17:30開場 / 18:30開演

会場：ぴあアリーナMM

詳細はこちら

https://tokinosora-live.com/sorapa2026-pia-arena-mm/

チケット：

現地

●SS（特典付き / 最前エリア）：\15,800（税込）

※Tシャツ・ホロライブカード（全2種よりランダムで1枚封入）付き

●S（特典付き / 前方エリア）：\12,800（税込）

※Tシャツ・ホロライブカード（全2種よりランダムで1枚封入）付き

●S（前方エリア）：\9,800（税込）

※ホロライブカード（全2種よりランダムで1枚封入）付き

●A：\6,800（税込）

※ホロライブカード（全2種よりランダムで1枚封入）付き

●A（学割）：\5,150（税込）

※ホロライブカード（全2種よりランダムで1枚封入）付き

配信

国内

●Day・Night 通し視聴チケット (特典付き) ：\13,800

※ロゴキーホルダー・ラバーバンド付き

●Day・Night 通し視聴チケット：\11,800

●視聴チケット（特典付き）：\8,800（税込）

※ロゴキーホルダー・ラバーバンド付き

●視聴チケット：\6,800（税込）

海外

●視聴チケット：\6,800（税込）

※特典内容等の詳細は公式サイトをご確認ください。

※各公演につき、お一人様4枚までご購入可能です。

※未就学児のご入場はご遠慮いただいております。小学生の方は、中学生以上の方と同伴でご入場であればチケットをお買い求め頂けます。

チケットスケジュール

現地

FC最速先行1次（抽選 / ファンクラブ会員限定）

受付期間：4月27日（月）20:00〜5月17日（日）23:59

ときのそら生誕記念先行（抽選・どなたでもお申し込み可能）

受付期間：5月15日（金）12:00〜5月31日（日）23:59

プレイガイド1次先行（抽選・どなたでもお申し込み可能）

受付期間：6月12日（金）12:00〜6月28日（日）23:59

FC2次先行（抽選 / ファンクラブ会員限定）

受付期間：7月10日（金）20:00〜7月26日（日）23:59

プレイガイド2次先行（抽選・どなたでもお申し込み可能）

受付期間：8月7日（金）20:00〜8月23日（日）23:59

配信

販売開始：4月27日（月）20:00〜

アーカイブ配信情報：配信開始より約1ヶ月間を予定

●リリース情報

Live Blu-ray

ときのそら 8th Anniversary Party「Starry Bl∞min’」

発売中

【初回限定盤（Blu-ray+2CD）】

品番：VIZL-2528

価格：￥10,890（税込）

【通常盤（Blu-ray）】

品番：VIXL-517

価格：￥8,250（税込）

購入はこちら

https://www.jvcmusic.co.jp/tokinosora/2528/buy/

＜ときのそらプロフィール＞



2017年9月から活動開始。YouTubeでのライブ配信や動画投稿を中心に活動するバーチャルYouTuber。夢は横浜アリーナでの単独ライブ。

ファン提供楽曲による“歌ってみた”動画やボカロPとのコラボ楽曲のミュージックビデオを公開し、音楽活動の幅を広げ、2019年3月27日にデビューアルバム『Dreaming!』を発表。

2020年3月にミニアルバム『My Loving』、同年10月に2ndアルバム『ON STAGE!』、2021年11月には初のカバーアルバム『Re:Play』をリリース。

2022年7月にYouTube登録者100万人を突破し、9月に4thアルバム『Sign』をリリース。同年11月にはかつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホールにて、5周年記念ライブを昼夜2公演開催。

2023年2月にEP『Beyond』をリリース後、2024年3月にミニアルバム『STAR STAR☆T』を発表し、6周年ライブ「Keep Shinin’」を開催。活動7周年を前に、初のアニメ主題歌となるシングル『おかえりなさい』をリリース。

2025年はDigital Singleの連続リリースに加え、自身初のドラマ主題歌となるDigital Single「Dancing Reed」を発表。9月にNew Album『Pulse』をリリースし、10月に8周年ライブをCLUB CITTA’（神奈川）にて開催。

2026年1月10日には、ワンマンライブ「New Year’s Party 2026『Dreams in Motion』」を東京国際フォーラム ホールAにて開催。

その他、自身を題材にしたライトノベルや、写真集の発売、テレビ東京ドラマ「四月一日さん家の」で女優デビューを果たすなど活動の幅を広げている。

関連リンク

YouTube “SoraCh. ときのそらチャンネル”

ときのそら Official X

https://x.com/tokino_sora

ときのそら アーティストページ

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Artist/A026407.html