ゴールデンウイークの定番レジャーが大ピンチです。各地の海岸で、「潮干狩り」に異変が起きているようです。

【写真を見る】全然違う？天然と別の産地のアサリを比べてみた

GWの潮干狩り場 別の産地のアサリを撒く

Nスタ

「ふなばし三番瀬海浜公園です。たくさんの方が会場に入るために列を作っています」

ゴールデンウイークといえば潮干狩り。



多くのお客さんに楽しんでもらおうと、別の場所のアサリを撒いているため、ザクザク取れます。中には10キロ、約1万3000円分とった人もいました。

まさに今が旬、春の味覚のアサリ。



ニンニクが香るオイルに、アサリの濃厚な旨味がたっぷり溶け込んだソース。そこにパスタをしっかり絡めたら、ヴォンゴレ・ビアンコの出来上がり。



東京・杉並区の「DACCI mar de italia」では、鮮度が良いことから国産のアサリにこだわっています。

お客さん

「美味しい。アサリがジューシーな感じがします」

「国産の方が安心感がある」

国産アサリが大ピンチ！ 名所の潮干狩りが全面禁止に

しかし今、その国産のアサリが大ピンチなんです！

DACCI mar de italia 足立義紀シェフ

「ごくたまに『今日はないよ』と言われるときはありますけど。とれなくなったら、やめちゃうしかない。ただファンがいるんです、アサリ。子どもとかね」

今は仕入れや価格に大きな影響はありませんが、今後、不安は残ります。

国産アサリの激減で、潮干狩り場では異変が。



千葉県富津市の潮干狩り場では、アサリ全体のうち天然のアサリは2割ほど。潮干狩りシーズンの前に、別の産地から貝を買って撒いています。

お客さん

「めっちゃある」

「全然とれないと思って来たんですよ。人もいっぱいいるしと思ったら、もうこんな（いっぱい）になったので」

富津漁協潮干狩担当 平野裕敏 副組合長

「（お客さんに）来てもらってとれないで帰ると、もう2回は来ないと思う。来ていい思い出を作って帰ってもらえたら」

国内のアサリの漁獲量を見てみると、40年ほど前の最盛期は年間16万トン以上もとれていましたが、その後は急降下。最盛期に比べ、なんと約97%も減少しています。



かつては年間30万人が訪れた潮干狩りの名所、静岡の「浜名湖」。2025年1年間のアサリの漁獲量が…

浜名漁協 渥美敏 組合長

「令和5年（2023年）の秋以降、（アサリの漁獲量は）ほとんどない状態となり、昨年度はまったくゼロという状況になっています」

アサリの不漁を受け、地元の漁協は、年間を通して初めて浜名湖での潮干狩りを全面禁止としました。



ゴールデンウィークの風物詩「潮干狩り」。国産のアサリ激減で近い将来その風景が変わるかもしれません。