株式会社山野楽器は、８月１５日、１６日に川崎市「カルッツかわさき」で「ＴＨＥ ５７ｔｈ ＹＡＭＡＮＯ ＢＩＧ ＢＡＮＤ ＪＡＺＺ ＣＯＮＴＥＳＴ（ヤマノ・ビッグバンド・ジャズ・コンテスト）」（ＹＢＢＪＣ）を開催する。

「ヤマノ・ビッグバンド・ジャズ・コンテスト」は、学生ビッグバンド界の登竜門として多くのプロミュージシャンを輩出してきた５０年以上の歴史あるコンテスト。学生たちの間では「ヤマノ」という愛称で呼ばれ、「音楽普及による社会貢献」を理念とする当社が、このコンテストを毎年継続して開催することにより、技術と質を向上させ、学生ビッグバンドの振興に寄与してきた。

また、山野楽器公式キャラクター「Ｈｏｏちゃん」が、ＹＢＢＪＣ応援アンバサダーに就任し、ビッグバンドの楽しさや魅力をより多くの方へ届けるため、音符♪の妖精Ｈｏｏちゃんが元気いっぱいにサポートしていく。

【開催概要】

・名称：ＴＨＥ ５７ｔｈ ＹＡＭＡＮＯ ＢＩＧ ＢＡＮＤ ＪＡＺＺ ＣＯＮＴＥＳＴ（ヤマノ・ビッグバンド・ジャズ・コンテスト、ＹＢＢＪＣ）

・開催日：８月１５日、１６日

・会場：カルッツかわさきホール

・出場：全国学生ビッグバンド・オーケストラ（３３バンド）

・前売り：７月上旬から発売予定

【出場順】

▼８月１５日 １．関西大学 Ｔｉｎｙ Ｖｉｌｌａｇｅ Ｂｉｇ Ｂａｎｄ、２．名古屋大学 Ｅｄｅｌ Ｒｏｔｅ Ｊａｚｚ Ｏｒｃｈｅｓｔｅｒ、３．早稲田大学 ハイソサエティ・オーケストラ、４．東洋大学 Ｇｒｏｏｖｙ Ｓｏｕｎｄｓ Ｊａｚｚ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ、５．芝浦工業大学 Ｃｏｌｌｅｇｅ Ｓｏｃｉｅｔｙ Ｊａｚｚ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ、６．東京大学 Ｊａｚｚ Ｊｕｎｋ Ｗｏｒｋｓｈｏｐ、７．昭和音楽大学 Ｌｉｌｙ Ｊａｚｚ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ、８．横浜国立大学 Ｂａｙｓｏｕｎｄ Ｊａｚｚ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ、９．Ｋ．Ｍ．Ｐ． ＮＥＷ ＳＯＵＮＤ ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ、１０．慶應義塾大学 Ｌｉｇｈｔ Ｍｕｓｉｃ Ｓｏｃｉｅｔｙ、１１．金沢大学 Ｍｏｄｅｒｎ Ｊａｚｚ Ｓｏｃｉｅｔｙ、１２．立命館大学 Ｒ．Ｕ．Ｓｗｉｎｇｉｎ’Ｈｅｒｄ Ｊａｚｚ Ｅｎｓｅｍｂｌｅ、１３．関西学院大学 Ｋ．Ｇ．Ｓｗｉｎｇ Ｃｈａｒｉｏｔｅｅｒｓ、１４．Ｌｏｓ Ｇｕａｒａｃｈｅｒｏｓ、１５．愛知大学 Ｂｌｕｅ Ｓｔａｒｓ Ｊａｚｚ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ、１６．静岡大学 Ｊａｚｚ Ｐｈｅｎｏｍｅｎａ、１７．学習院大学 Ｓｋｙ Ｓｏｕｎｄｓ Ｊａｚｚ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ、１８．京都大学 Ｄａｒｋ Ｂｌｕｅ Ｎｅｗ Ｓｏｕｎｄｓ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ、１９．上智大学 Ｎｅｗ Ｓｗｉｎｇ ｊａｚｚ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ、２０．立教大学 Ｎｅｗ Ｓｗｉｎｇｉｎ’Ｈｅｒｄ

▼８月１６日 １．甲南大学 Ｎｅｗｐｏｒｔ Ｓｗｉｎｇ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ、２．専修大学 Ｇｒｅｅｎ Ｓｏｕｎｄｓ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ、３．大阪大学 Ｔｈｅ Ｎｅｗ Ｗａｖｅ Ｊａｚｚ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ、４．洗足学園音楽大学 しわしわ〜ず、５．東北大学 Ｎｅｗ Ｆｏｒｅｓｔ Ｊａｚｚ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ、６．同志社大学 Ｔｈｅ Ｔｈｉｒｄ Ｈｅｒｄ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ、７．成蹊大学 Ｃｏｍｐａｌ Ｓｏｕｎｄｓ Ｊａｚｚ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ、８．日本医科大学 Ｍｉｄｎｉｇｈｔ Ｓｏｕｎｄｓ Ｊａｚｚ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ、９．明治大学 Ｂｉｇ Ｓｏｕｎｄｓ Ｓｏｃｉｅｔｙ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ、１０．神戸大学 ＫＯＢＥ Ｍｕｓｓｏｃ Ｊａｚｚ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ、１１．中央大学 スウィング・クリスタル・オーケストラ、１２．法政大学 Ｎｅｗ Ｏｒａｎｇｅ Ｓｗｉｎｇ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ、１３．青山学院大学 Ｒｏｙａｌ Ｓｏｕｎｄｓ Ｊａｚｚ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ