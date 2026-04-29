Snow Man渡辺翔太、伊勢丹新宿店に降臨 ブランドアンバサダー務めるトッズ ポップアップに初来場
【モデルプレス＝2026/04/29】Snow Manの渡辺翔太が、ブランドアンバサダーを務めるトッズのポップアップイベントに来場した。
【写真】スノメンバー、爽やかジャケットコーデで伊勢丹新宿店降臨
4月29日より伊勢丹新宿店本館1階ザ・ステージで開催のウィメンズポップアップ「トッズ ヴァカンツェ イタリアーネ」は『イタリアのバカンス』のタイトル通り、地中海の島々を巡る夢のヨットクルーズを思わせる会場に洗練されたサマースタイルのコレクションが並び、タイムレスなエレガンスを辿る旅へ。レザーのパンチングや春夏らしいカラーを活かした日本限定やイベント先行、そして伊勢丹新宿店限定アイテムなどトッズならではのクラフツマンシップと磨かれた美学が息づく品々が揃う。また、同店メンズ館1階プロモーションで同日から3週間開催のメンズポップアップでは2026年春夏コレクション「ゴンミーノ クラブ」から夏に向けた軽快なウェアやアクセサリーが多く並んでいる。
トッズ 2026年春夏コレクションから渡辺はウィメンズのポップアップではサマーウールのブラウンのセットアップにシャツジャケットを羽織り、足元にはヴィンテージのバスケットシューズを思わせるヌバックのスニーカーを合わせ、リゾートでも活躍する日本限定のブルーのミニバックをアクセントに。一方メンズでは、グレーのリネンシルクのショートジャケット＆パンツの組み合わせに、アイコンシューズ「ゴンミーノ バブル」のブルーが足元を飾った。
1月にトッズ ブランドアンバサダーに就任して以降、初のポップアップ来場となる渡辺は「『イタリアのバカンス』というテーマ通り、トッズの大人で上質な雰囲気の中で本当に船に乗っているかのような感覚を味わえました。夏のアイテムが沢山あり、色味も爽やかで、とてもワクワクしました。メンズもウィメンズも素敵なアイテムが揃っているので、是非ポップアップに足を運んで楽しんでいただけたら嬉しいです」とコメントを述べた。
トッズのポップアップ「トッズ ヴァカンツェ イタリアーネ」は伊勢丹新宿店以降、日本橋三越本店（5月13日〜5月19日）、阪急うめだ本店（6月3日〜6月9日）、岩田屋本店（6月10日〜6月16日）と全国主要都市を巡回する。（modelpress編集部）
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◆渡辺翔太、ブルーのアイテムでアクセント
4月29日より伊勢丹新宿店本館1階ザ・ステージで開催のウィメンズポップアップ「トッズ ヴァカンツェ イタリアーネ」は『イタリアのバカンス』のタイトル通り、地中海の島々を巡る夢のヨットクルーズを思わせる会場に洗練されたサマースタイルのコレクションが並び、タイムレスなエレガンスを辿る旅へ。レザーのパンチングや春夏らしいカラーを活かした日本限定やイベント先行、そして伊勢丹新宿店限定アイテムなどトッズならではのクラフツマンシップと磨かれた美学が息づく品々が揃う。また、同店メンズ館1階プロモーションで同日から3週間開催のメンズポップアップでは2026年春夏コレクション「ゴンミーノ クラブ」から夏に向けた軽快なウェアやアクセサリーが多く並んでいる。
◆渡辺翔太、初のポップアップ来場に「ワクワクしました」
1月にトッズ ブランドアンバサダーに就任して以降、初のポップアップ来場となる渡辺は「『イタリアのバカンス』というテーマ通り、トッズの大人で上質な雰囲気の中で本当に船に乗っているかのような感覚を味わえました。夏のアイテムが沢山あり、色味も爽やかで、とてもワクワクしました。メンズもウィメンズも素敵なアイテムが揃っているので、是非ポップアップに足を運んで楽しんでいただけたら嬉しいです」とコメントを述べた。
トッズのポップアップ「トッズ ヴァカンツェ イタリアーネ」は伊勢丹新宿店以降、日本橋三越本店（5月13日〜5月19日）、阪急うめだ本店（6月3日〜6月9日）、岩田屋本店（6月10日〜6月16日）と全国主要都市を巡回する。（modelpress編集部）
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