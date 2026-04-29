猫に洋服は必要？

本来であれば猫ちゃんに洋服は不要であり、苦手とする子がほとんどでしょう。

しかし、猫ちゃんの持つ健康面の問題などによっては洋服を着てもらった方が、改善が速やかになったり、問題が解決する場合もあります。

グルーミングの邪魔になるのでは？

猫ちゃんはもともと、グルーミングと呼ばれる毛づくろいを熱心に行う傾向があります。

洋服を着ていることはグルーミングを行う際に、妨げになるため、ストレスを感じる可能性もあります。

しかし、精神的な要因や皮膚、関節の違和感などから一か所を執拗にグルーミングを行うことで、トラブルにつながる危険性もあります。

グルーミングによるトラブルを避けるために、物理的にグルーミングをできない状態にすることが必要な場合もあるでしょう。

体を動かしにくいのでは？

猫ちゃんは、とても活動的な生き物です。

広い場所を走り回るだけでなく、高い場所に上ったり飛び降りたりする行動も好む猫ちゃんは多いでしょう。

洋服を着ることで動きにくさを感じたり、そのことがストレスとなり得るでしょう。

しかし、安心してください。

猫ちゃんに適したサイズを選ぶことや、伸縮性のあるものなどの素材を選ぶことで、動きにくさへのストレスを感じにくくなります。

着させてくれなさそう・・・

こだわりや警戒心が強い子が多い猫ちゃんにとって、普段使い慣れていないものを使い始めることは、大きな負担となり得るかもしれません。

どうしても健康を守るために、使用する必要があるのであれば、少しずつ慣らす必要があるでしょう。

最初は短い時間から、好きなおやつを食べているときなど、楽しいことと結びつけながら徐々に慣らすことをおすすめします。

猫に衣類装着するメリットは？

嫌な思いをさせてまで洋服を装着させる必要はあるの？と思ってしまいがちですよね。

健康面などで、トラブルにつながり得る場合、猫ちゃんに指示を出して従わせたり、しつけを通してコントロールすることは難しい場合が多いです。

洋服を着させることを慣らすことができれば、解決できる可能性がある問題もたくさんあります。

寒さ防止

猫ちゃんは暖かい場所を好む生き物ですが、季節や年齢によっては、室温の低下などによって、体温も低下し、体温を上げるために体力を消耗してしまう場合があります。

全身状態の悪化などがすでにある場合、少しでも体力を温存するために、保温効果のある洋服を着てもらうことはとても有意義です。

特に保温効果のある素材で作られた猫ちゃん用の洋服もあるので、上手く選択すると体力消耗を防ぎ、トラブル対策になる可能性も高いです。

皮膚トラブルの悪化防止

特に冬場などの乾燥の時期は、皮膚が乾燥してしまうことによるトラブルが起こる猫ちゃんもいます。

また、暖かい場所を好む猫ちゃんにとって、こたつや暖房の前などにずっといることで、皮膚がより乾燥してしまうこともあります。

乾燥の防止や、グルーミングによる皮膚トラブルの悪化の防止のために、洋服を着てもらうことで、物理的な対策がとれるため、有意義な場合があるでしょう。

皮膚の保湿などに適した素材もあるため、もし皮膚トラブルなどに悩んでいる場合、かかりつけの先生に相談してみても良いでしょう。

衛生面の飼い主さんへのメリット

体質にもよりますが、ふけや被毛がたくさん落ちて、他の同居猫ちゃんへの影響や飼い主さんの生活への影響があって困る場合もあるでしょう。

そんな時に、洋服を着てもらうことで、生活環境に落ちるふけや被毛を軽減させることができる可能性が高いです。

しかし、洋服を着てもらうだけでは解決にはなりにくいです。

きちんと定期的なブラッシングやシャンプータオルでのふき取りなどのケアも併せて行う必要があるので、注意しましょう。

猫に洋服を着せるデメリットは？

もちろん洋服を着てもらうことは、猫にとってメリットばかりではなく、デメリットも生じます。

どんなデメリットがあるのでしょうか。

大きなストレス

動きにくさや普段着慣れないものを身に着けることから、猫ちゃんにとって大きなストレスを与える危険性があります。

徐々に慣れてくれる場合もありますが、警戒心が強い猫ちゃんや、飼い主さんとの信頼関係の構築がまだ不充分な場合、大きなストレスになり、食欲不振や排せつ拒否、飼い主さんとの信頼関係の破綻につながる場合もあります。

お家の猫ちゃんの性格や、飼い主さんとの関係性をよく考慮したうえで選択することをおすすめします。

毛玉やもつれの形成

被毛の性質や量などにもよりますが、洋服を着ていて摩擦が起こりやすいわきの下や内またの付け根などの部分は特に毛玉やもつれが形成されやすい傾向があります。

毛玉やもつれが形成されたせいで、逆に皮膚トラブルにつながる場合もあるでしょう。

もつれによる痛みや違和感で活動性が低下することもあります。

グルーミングのしづらさ

猫ちゃんにとって、大切な日課の一つがグルーミングをすることです。

グルーミングができないことで被毛のコンディションが悪化することもあります。

過度なグルーミングが皮膚トラブルの原因になることもありますが、まったくできないことで、被毛がパサついたり、しっとりしてしまうなどの変化が見られる場合もあります。

グルーミングができないことが猫ちゃんにとって大きなストレスとなって、体調変化につながることもあるでしょう。

まとめ

猫ちゃんの皮膚などの健康を守るために、有意義なサポート役をしてくれる猫ちゃん用の洋服ですが、関係性や猫ちゃんの性格、生活パターンなどを見誤ってしまうと、逆に大きなトラブルにつながることもあり得ます。

もし使用を検討する場合、かかりつけの先生などの専門家に相談しながら方向性を決めるとより安心です。

(獣医師提供：葛野莉奈)