閉園5分前の動物園に現れる″小さいおじさん″？ 哀愁漂いすぎのコアラ「3次会でそんな人いたわ」
動物園の閉園5分前、サラリーマンのようにくつろぐコアラの動画がInstagramに投稿され、話題を集めている。投稿したのは写真家・イラストレーターのやしじゅん（@yasijuntokoala）さん。まるで仕事終わりのサラリーマンのように木の上でくつろぐコアラの姿は36.3万いいねを記録し、「完全に50代のおっさん！」「人間っぽさでちゃったのかな、中の人…」と笑いを呼んだ。撮影当日の様子をやしじゅんさんに聞いた。
【全身画像】「完全に50代のおっさん！」閉館前のタイヨウくん
――閉館間際のタイヨウくんのこのポーズを見た瞬間、どう感じましたか？
「ここまでくつろいでいるのは初めて見ました。ほぼ人がいなかったため、やっと仕事が終わるぞ！とくつろいでいるのかな？と思いました」（やしじゅんさん）
――「中に小さいおっさんが入っている」と感じさせるのはどんな点からでしょうか？
「タイヨウくんは可愛らしい顔つきですが、頭が大きくお腹がぽっこりしたオスコアラです。体重は8キロくらいで、シルエットがたまに小柄なおじさんに見えることがあります」
――タイヨウくんはどのくらいこのポーズでくつろいでいましたか？
「だいたい5分ほどだったと思います。帰ろうとしたら、お疲れ〜！みたいな表情でこっち向いてました」
コメント欄には「フゥ、今日も終わりか…」「お疲れ様です」と、まるで仕事帰りの人に声をかけるような反応が相次いだ。
――タイヨウくんならではの魅力を教えてください。
「色白むっちり体型。他のオスコアラとは違い、ずっと可愛らしいままです。『プリィ』『ケーン』など聞いたことのないような独特の高い声で鳴くのも魅力です」
――コアラ観察の楽しみ方をお聞かせください。
「立ち止まって5分見てみてください。寝返りや伸びなどどこか人間らしい仕草をします。起きている時に遭遇したらあまりの愛らしさに恋に落ちますよ。顔や毛の色、性格などすべてのコアラが違います。ぜひ推しのコアラを見つけに来てください」
「コアラ命」というやしじゅんさんのInstagramアカウントでは、他にもたくさんのコアラの動画や写真を公開している。
また、今回紹介したタイヨウくんは鹿児島市平川動物公園にいる。コアラ以外にも素敵な動物がたくさんいるそうなので、気になる方はぜひ足を運んでみてほしい。
――閉館間際のタイヨウくんのこのポーズを見た瞬間、どう感じましたか？
「ここまでくつろいでいるのは初めて見ました。ほぼ人がいなかったため、やっと仕事が終わるぞ！とくつろいでいるのかな？と思いました」（やしじゅんさん）
――「中に小さいおっさんが入っている」と感じさせるのはどんな点からでしょうか？
「タイヨウくんは可愛らしい顔つきですが、頭が大きくお腹がぽっこりしたオスコアラです。体重は8キロくらいで、シルエットがたまに小柄なおじさんに見えることがあります」
――タイヨウくんはどのくらいこのポーズでくつろいでいましたか？
「だいたい5分ほどだったと思います。帰ろうとしたら、お疲れ〜！みたいな表情でこっち向いてました」
コメント欄には「フゥ、今日も終わりか…」「お疲れ様です」と、まるで仕事帰りの人に声をかけるような反応が相次いだ。
――タイヨウくんならではの魅力を教えてください。
「色白むっちり体型。他のオスコアラとは違い、ずっと可愛らしいままです。『プリィ』『ケーン』など聞いたことのないような独特の高い声で鳴くのも魅力です」
――コアラ観察の楽しみ方をお聞かせください。
「立ち止まって5分見てみてください。寝返りや伸びなどどこか人間らしい仕草をします。起きている時に遭遇したらあまりの愛らしさに恋に落ちますよ。顔や毛の色、性格などすべてのコアラが違います。ぜひ推しのコアラを見つけに来てください」
「コアラ命」というやしじゅんさんのInstagramアカウントでは、他にもたくさんのコアラの動画や写真を公開している。
また、今回紹介したタイヨウくんは鹿児島市平川動物公園にいる。コアラ以外にも素敵な動物がたくさんいるそうなので、気になる方はぜひ足を運んでみてほしい。