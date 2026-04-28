◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト１０―５阪神（２８日・神宮）

今季２度目の２ケタ失点の大敗で首位陥落だ。阪神・藤川監督は守備の乱れを問われたが、自ら「才木」の名前を挙げて語気を強めた。「形を気にしてやってるように映りましたので。プロですから、最高のパフォーマンスを見せるのが１軍では必要」。主力の右腕は６安打６失点で自己最短タイ２回ＫＯ。２戦連続６失点に自覚を促した。

歯車が狂ったのは２回だ。先制点は無死一、二塁から古賀の飛球を不動の中堅・近本の代役・福島と右翼・森下の“お見合い”（記録は適時打）で失ったが、そこから踏ん張れず。投手の吉村にも四球を与えるなど、打者一巡の猛攻を浴びて自己最悪の１イニング６失点だ。

主力にアクシデントも相次ぎ、中野は５回の右ふくらはぎ付近の自打球の影響から７回の打席で代打。森下も８回に左つま先への自打球で交代した。近本が２６日に左手首骨折で離脱しただけに心配は募る。指揮官は「９連戦が始まったばかりですから」と気丈に振る舞った。（小松 真也）