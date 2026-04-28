「神経質な犬」の5つの共通点

1.物音や環境の変化に敏感

神経質な犬にとって、家の中や外で聞こえる音は、私たちが想像する以上に大きく、怖いものに感じられていることがあります。

例えば、インターホンの音、遠くで鳴る雷、工事の音、さらには袋がガサガサ鳴る小さな音に対しても、びくっと体を震わせたり、吠え続けたりすることがあります。

これは、聞き慣れない音を「自分を攻撃するかもしれない敵」だと感じてしまうためです。家の中を静かな環境に整え、愛犬が落ち着ける場所を作ることが求められます。

2.警戒心が強く、慎重

新しい人や他の犬に対して、自分から近づこうとせず、後ろに隠れたり距離を取ったりするのは警戒心の現れです。神経質な犬は「この人は安全かな？」「あの犬は怖くないかな？」と慎重に確認する癖があります。

無理に仲良くさせようと近づけると、パニックを起こしたり、身を守るために威嚇したりすることもあります。相手がどれだけ優しくても、犬自身の心の準備が整うまでには時間が必要です。焦らずに、犬のペースで世界を広げていく姿勢を大切にしましょう。

3.自分の体をよく舐める

犬が自分の足先や体を執拗に舐め続けているときは、ストレスを感じているサインかもしれません。これは、体をなめることで自分自身の気持ちを落ち着かせようとする、一種の「セルフケア」のような行動です。

しかし、これがエスカレートすると、皮膚が赤くなったり毛が抜けてしまったりすることもあります。

暇つぶしで舐めている場合もありますが、神経質な犬の場合は、不安を感じたときや退屈なときに自分をなだめるために行います。根本にある不安を取り除く工夫が必要です。

4.こだわりが強い

神経質な犬は、毎日のルーティンが崩れることを嫌う傾向があります。例えば、いつもと違う道で散歩をしようとすると立ち止まって動かなくなったり、ご飯の器や場所が変わるだけで食べなくなったりすることがあります。

これは、決まったルールがあることで「自分は安全だ」と確認しているからです。変化に対してとてもデリケートなので、何かを変えるときは一気に変えるのではなく、少しずつ慣らしていくよう配慮してあげてください。

予測できない出来事を減らすことが、心の安定に繋がるでしょう。

5.しっぽが下がっている

犬の気持ちは、しっぽの形によく現れます。神経質な状態のときは、しっぽが力なく下がっていたり、ひどいときにはお腹の方に巻き込んでいたりします。これは強い恐怖や不安、緊張を感じている証拠です。

耳を後ろに倒したり、姿勢を低くして体を小さく見せようとしたりする行動もセットで見られることが多いです。このようなときは、無理に構うのではなく、優しく声をかけたり、安心できる場所へ移動させてあげたりして、愛犬の緊張を解いてあげましょう。

なぜ神経質になるの？主な原因

犬が神経質な性格になる理由は、ひとつだけではありません。多くの場合、親犬から引き継いだ「生まれつきの気質」と、育ってきた「環境」の両方が関係しています。

特に、生後数ヶ月の「社会化期」と呼ばれる時期に、外の世界の刺激（人、音、他の動物など）に十分に慣れる機会がなかった場合、大人になってから新しいものを怖がるようになることがあります。

また、過去に大きな音で驚いたり、怖い思いをした経験がトラウマとなり、特定の状況に対して敏感になってしまうケースも少なくありません。

デリケートな愛犬への「OKな対応」と「NGな対応」

デリケートな犬と接する際は、飼い主の行動が安心感を与える鍵となります。「OKな対応」は、まず愛犬が一人で静かに過ごせる「逃げ場所」を用意し、嫌がることを無理にさせないことです。少しずつ自信をつけさせるために、小さな成功を褒めてあげましょう。

一方で「NGな対応」は、良かれと思ってドッグランなどの刺激が強い場所に無理やり連れて行くことです。また、怖がって吠えているときに大きな声で叱るのも逆効果です。

恐怖心に怒りが加わると、犬はさらにパニックになり、飼い主を信じられなくなってしまいます。

飼い主が心がけたい「心の持ちよう」

犬は飼い主の感情を非常に鋭く読み取ります。飼い主が「この子、また怖がっているわ、大丈夫かしら」と不安になると、その緊張はリードや空気を通じて愛犬に伝わり、余計に犬を不安にさせます。

大切なのは、飼い主自身がゆったりとした気持ちで構えることです。他の犬が元気に走り回っている姿を見て「どうしてうちの子は…」と悲しむ必要はありません。神経質さは「慎重で賢い」という個性でもあります。

愛犬のそのままの姿を認め、ゆっくりとした歩幅で一緒に成長していく心の余裕を持ちましょう。

まとめ

神経質な性格は、決して悪いことではありません。それは愛犬が「周囲の変化を敏感に察知できる力」を持っている証拠でもあります。

飼い主が一番の理解者となり、焦らずゆっくりと安心を積み重ねていけば、犬は少しずつ世界を好きになってくれます。毎日の小さな「できた！」を大切にして、愛犬との絆を深めていきましょうね。

(獣医師監修：後藤マチ子)