お散歩中のワンコがいつもの場所でトイレをしようと思ったら、そこでお花見している人がいて…？ワンコが不満をあらわにする様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で66万8000回再生を突破。「クレームｗ」「じわじわくる笑」「後頭部が可愛い」といった声が寄せられています。

【動画：犬がいつもトイレをする場所に行くと『お花見』している人がいて…ジワジワくる『文句を言う光景』】

トイレスポットでお花見している人がいたら…

TikTokアカウント「shiba_suki」に投稿されたのは、柴犬の「なみ」ちゃんがお散歩をしていた時の出来事です。なみちゃんにはよく立ち寄るトイレスポットが何か所かあって、そのうち一か所は桜の木の下なのだそう。

この日も「よし、いつもの場所でウンチをするぞ！」と、桜の木の近くまでやってきたなみちゃん。するとそこでお花見をしている人がいて、とてもトイレができる雰囲気ではなかったとか。なみちゃんは少し離れたところから、お花見中の人をじっと見つめて…？

ワンコの可愛すぎる反応

なんとなみちゃんは「わふっ、わふっ」と控えめに吠えた後で、我慢できないとばかりに「わん！」と大きな声を出したとか。どうやら「そこは私のトイレスポットなので、長居されたら迷惑なんですけど」と文句を言っているようです。なかなか自分勝手で可愛すぎる反応に、思わず笑ってしまいます。

ちなみに飼い主さんには、「私が毎日肥料あげてたのに…」と言っているようにも聞こえたそう。もしかしたらお花見をしたくなるほど綺麗な桜が咲いたのは、なみちゃんのおかげなのかも…！？

この投稿には「可愛いすぎる」「笑っちゃいました」「おい、そこ…、的な控えめな主張が良すぎる」「お花摘みにきたのに…笑」「君が咲かせた桜だよ。ありがとう」といったコメントが寄せられています。

薄情で合理的なところも憎めない

なみちゃんは良く言えば天真爛漫、悪く言えば傍若無人な女の子なのだそう。飼い主さんが帰宅した時も塩対応という薄情な一面も。そこで帰宅した際におやつをあげるようにしたら、喜んでお出迎えしてくれるようになったのだとか。

しかし試しにおやつをあげるのをやめてみたところ、翌日からなみちゃんもお出迎えするのをやめたといいます。自分に利益がないことはしないというのが、なみちゃんの信条のようです…。そんな合理的すぎるところも面白くて、なんだか憎めないですね！

なみちゃんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「shiba_suki」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shiba_suki」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。