話題のモナキ、マクドナルドCM登場 デビュー曲替え歌で歌い踊る ファン驚き「マックにもう進出」
デビュー前からTikTokやSNSを中心に話題を呼び、8日にデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」をリリースした4人組グループ・モナキが、マクドナルドのCMに登場。マクドナルドの公式SNSでCMが公開された。
【動画】モナキがマクドナルドのCMに登場！デビュー曲の替え歌で歌い踊る
きょう28日午前には、マクドナルドの公式SNSでティザーが公開された。水色、ピンク、黄色、オレンジの衣装に身を包んだ4人の腕から手のみを写したビジュアルが投稿され、「グリマスシェイク」を掲げたり、親指を立てたりする様子とともに、「今夜 今夜 今夜 今夜」とデビュー曲の歌詞を想起させるコピーが添えられていた。
ファンから「ビッグタイアップ決まってて草」「モナキがマックにもう進出」など興奮の声が上がる中、同日にマクドナルドの公式SNSでCMが公開された。CMでは、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」の替え歌にのせて、メンバーが歌い踊りながら「グリマスシェイク」の魅力をアピールしている。ファンからも「デビューからここまで来るの早すぎるさすがモナキ!!!!」「まさかのマック!!!」などの声が寄せられ盛り上がりを見せている。
【動画】モナキがマクドナルドのCMに登場！デビュー曲の替え歌で歌い踊る
きょう28日午前には、マクドナルドの公式SNSでティザーが公開された。水色、ピンク、黄色、オレンジの衣装に身を包んだ4人の腕から手のみを写したビジュアルが投稿され、「グリマスシェイク」を掲げたり、親指を立てたりする様子とともに、「今夜 今夜 今夜 今夜」とデビュー曲の歌詞を想起させるコピーが添えられていた。