4月28日、お笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀が、体調不良を理由に休養することが発表された。

【写真】コンビニアイスを半分こ、日村と神田の微笑ましい夫婦デート

事務所公式サイトによると、《医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。》と詳しい病状は明かされなかったが、どうやら“ドクターストップ”がかかったようだ。

ラジオのレギュラー番組も2週連続で欠席したことを受け、バラエティ番組『バナナサンド』（TBS系）で共演する「サンドウィッチマン」伊達みきおからも25日、「連絡しているけど返信がない」との現状をラジオで明かされ、心配されていた日村。

同じく富澤たけしからも「食べる仕事が多いから、何かしらね」と、普段の食生活によって何らかの異変が起きたことも示唆されるなど、『バナナマンのせっかくグルメ!!』（TBS系）での食べっぷりから“食レポ王”とも称される日村だが、その裏で無理が祟っていたのだろうか。

「“あの時”に1か月間くらい24時間監視できたんですよ、夫を。自宅にいたから。そこでグッと痩せたんです」

2022年8月、ニッポン放送『土田晃之 日曜のへそ』にて、夫・日村の体重について言及していた元NHKアナの妻・神田愛花。彼女が言う「あの時」とは同年、コロナ禍による緊急事態宣言が発せられた時。全ての仕事がストップしたことで、自宅での神田による食事管理によって減量に成功したようだ。

コンビニで買ったアイスを半分こに

『週刊女性』も2023年8月、都内のステーキ店を訪れた夫婦のデート現場を目撃している。

「300グラムのステーキを食べるってことは、体重が0.3キロ増えるってことだからね?」

この時の会話も、食べ過ぎることに“罪悪感”を持たせる、神田なりの食事管理術だったのだろう。ステーキと一緒にサラダもしっかりと食べさせ、食後にコンビニスイーツを物色する夫を宥めて、1個のモナカアイスを半分こに割って2人で食べたのだ。

しかしながら同年の『ぽかぽか』（フジテレビ系）MC就任をはじめ、ローカル局の番組も含めてテレビで見かけない日はほとんどない神田。一方の日村も変わらず多数のレギュラー番組を抱え、前出の『せっかくグルメ!!』をはじめ地方ロケも多い。

売れっ子同士の夫婦が故、最近は食事管理も行き届かなくなっていたのか。今は療養を優先するともに、再び妻のもとで食事が見直されているのかもしれない。