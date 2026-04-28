神山町の「上分 花の隠里」ではツツジの花が今、見ごろを迎えています。



約5000株のツツジが生み出す色とりどりの絶景を、佐々木さんが取材しました。

（佐々木気象予報士）

「神山町上分に来ています。鮮やかな緑が目に飛び込んできました」

「新緑の季節です。私の目の前には朱色のツツジが咲いています。斜面一面色とりどりのツツジ」

（佐々木気象予報士）

「ここは『上分 花の隠里』、昔は蚕を育てるために桑の木を植えていました。そこから製材業に切り替え、スギの木を植えました」

「66年前、そのスギ林にツツジを植えたのが、この地の始まりです」

（佐々木気象予報士）

「ツツジのトンネルをくぐって上へ登っていきます。自然にできたこの道、ツツジに包まれているようです」

（佐々木気象予報士）

「ちょっと明るくなってきました。視界が開けてきましたね。ド～ンと迫ってくるツツジの壁 圧巻です」

（佐々木気象予報士）

「創設者の小西弘さんと信子さん夫妻が、66年前にツツジを植え始めました」

「今では『キリシマツツジ』『ヒラドツツジ』『オウゴンツツジ』『オンツツジ』の4種類、約5000株が、1ヘクタールにわたって咲き誇ります」

「まず、私を出迎えてくれるのは『キリシマツツジ』、桜ほどの小さくて可憐な花です。葉っぱが見えなくなるほど密集してギュッと咲いています」

「これは『ヒラドツツジ』、大きくて華やかですね。白にピンクの模様が入っていて、なんだか涼しげです」

「まだたくさんツボミもあって、見ごろはこれからのようです」

（見に来た人）

「理髪店をやっているので月曜日休みなんで、平日休みの人がなかなか（いない）」



（佐々木気象予報士）

「それで月曜日の度に、季節の花を県内で巡っているんですね」



（見に来た人）

「そうですね」

（佐々木気象予報士）

「数ある趣味の中で、なぜ花巡り？」



（見に来た人）

「その時その時しか見えないから、きれいなところを探して行っている」

（佐々木気象予報士）

「焼き芋ありがとうございます。あったか～」

「焼きたてホクホクの焼き芋おいしそう、割ります。絶景のツツジの中に囲まれて食べる焼き芋美味しい」

（佐々木気象予報士）

「『上分 花の隠里』のツツジは今が見頃、今週末もまだ楽しめる花もあるということです」



この時間は神山町「上分 花の隠里」で今、見頃を迎えているツツジの花、佐々木さんのリポートでした。