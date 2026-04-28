『ユーフォリア』シドニー・スウィーニーのウエディングドレス姿が公開
HBOの人気ドラマシリーズ『ユーフォリア／EUPHORIA』シーズン3第3話の場面写真が公開され、シドニー・スウィーニー演じるキャシーのウエディングドレス姿がお披露目された。
【写真】胸元あらわな大胆デザイン キャシー（シドニー・スウィーニー）のウエディングドレス姿
月曜に配信された第3話では、キャシーとネイト（ジェイコブ・エロルディ）がついに結婚。だが、彼らの将来が順風満帆とはいかないことが示唆された。
Page Sixによると、シドニーが結婚式のシーンで着用したのは、ウエディングドレスのあらゆる要素を詰め込んだWiederhoeftのカスタムドレス。トップスは、豊かな胸がこぼれんばかりにネックラインの浅いコルセット。太ももまでスリットが深く入ったアンダースカートには、ウェストにドレープが施され、全体にガラスビーズが手刺繍されている。
さらにその上に、「ダイアナ妃のような」長さ約6mのトレーンを引くプリンセスラインのオーバースカートを重ね、ドラマティックなベールを合わせた。
デザイナーのジャクソン・ウィーダーホーフトによると、キャラクターが非常に強い意思を持ちながら、同時にそれを失いつつある様を表現するため、ドレスをとびきり派手に、多くの要素を盛り込んだものにしたという。
「キャシーが自分の結婚式を完璧なものにしようとするあまり、モンスター花嫁になっている姿を想像するのは、楽しかった」と語り、「実際にクライアントに対してこのようなドレスを作ることは、恐らくないだろう」と明かしている。
シドニーをはじめ、ゼンデイヤやハンター・シェイファー、ジェイコブ・エロルディら、今大注目の若手俳優たちが出演する『ユーフォリア／EUPHORIA』は、ソーシャルメディア時代を生きる若者たちの姿を描いたシリーズ。サム・レヴィンソンがクリエイターを務め、製作総指揮としてドレイクらが参加していることも注目を集めた。
シーズン3では、高校卒業から5年後が舞台となり、社会に出た主要キャラクターたちの物語が描かれる。
【写真】胸元あらわな大胆デザイン キャシー（シドニー・スウィーニー）のウエディングドレス姿
月曜に配信された第3話では、キャシーとネイト（ジェイコブ・エロルディ）がついに結婚。だが、彼らの将来が順風満帆とはいかないことが示唆された。
Page Sixによると、シドニーが結婚式のシーンで着用したのは、ウエディングドレスのあらゆる要素を詰め込んだWiederhoeftのカスタムドレス。トップスは、豊かな胸がこぼれんばかりにネックラインの浅いコルセット。太ももまでスリットが深く入ったアンダースカートには、ウェストにドレープが施され、全体にガラスビーズが手刺繍されている。
デザイナーのジャクソン・ウィーダーホーフトによると、キャラクターが非常に強い意思を持ちながら、同時にそれを失いつつある様を表現するため、ドレスをとびきり派手に、多くの要素を盛り込んだものにしたという。
「キャシーが自分の結婚式を完璧なものにしようとするあまり、モンスター花嫁になっている姿を想像するのは、楽しかった」と語り、「実際にクライアントに対してこのようなドレスを作ることは、恐らくないだろう」と明かしている。
シドニーをはじめ、ゼンデイヤやハンター・シェイファー、ジェイコブ・エロルディら、今大注目の若手俳優たちが出演する『ユーフォリア／EUPHORIA』は、ソーシャルメディア時代を生きる若者たちの姿を描いたシリーズ。サム・レヴィンソンがクリエイターを務め、製作総指揮としてドレイクらが参加していることも注目を集めた。
シーズン3では、高校卒業から5年後が舞台となり、社会に出た主要キャラクターたちの物語が描かれる。