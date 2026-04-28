AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGK48、STU48のアイドル6グループが28日、都内で行われたオンデマンドサービス「UP−T」の新CM発表会に出席した。国内の48グループの集結は約8年ぶり。

「UP−T」は、Tシャツやパーカ、スマホケースなど、1500種類以上のアイテムのオリジナルグッズを作成できるサービス。この日は24年からイメージキャラクターを務めるAKB48に加え、昨年からイメージキャラクターに就任したSKE48、NMB48、HKT48、NGK48、STU48の全6グループ総勢30人が登壇し、新CMの「UP−Tダンス」を披露した。6グループ対抗の「UP−T3本勝負」も行われ、U:運試し対決、P:パフォーマンス対決、T:Tシャツ投票対決の結果、即興ダンスで会場を盛り上げた大村杏らSKE48チームが優勝。大村は「SKE48は（2年後の）20周年に向けて、バンテリンドームに立ちたいという目標を掲げています。いろんな方面でバズっているメンバーがたくさんいるので、それを武器にしてもっと知っていただけたら」と願いを込めた。

対して最下位という結果に終わったAKB48の小栗有以は、今後6グループ合同での展望として「やっぱり運動会で競い合いたいと思いました。争うと強さがより出るのでは」とコメント。世間を沸かせたグループの総選挙についても触れつつ「運動会をやればみんな熱くなるんじゃないかな」と期待した。

67枚目のシングル「名残り桜」でセンターを務める伊藤百花は「なんでもアリなのが48グループの魅力」とし、「48グループ総勢でパフォーマンスをやってみたい」と熱望。「今がアイドル戦国時代だからこそ、48グループの底力を見せるために全員でのパフォーマンスをしたいです」と語り、センターを決める「じゃんけん大会」について聞かれると「やりたいです」と前のめり。今回の対決では最下位を決める男気じゃんけんで勝ったこともあり「じゃんけんは今回で自信がついたので、じゃんけん大会やってみたいです」と力を込めた。