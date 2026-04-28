謎の制服おかっぱ集団・アバンギャルディ、新衣装を披露
謎の制服おかっぱ集団・アバンギャルディが、アジアツアー『AVANTGARDEY ASIA TOUR 2026 【LET'S GROOVE!!】』で新衣装を披露した。
【動画】アバンギャルディ、学生制作の特別衣装で圧巻のシンクロダンス
同衣装は、モード学園の卒業制作展「未来創造展 2026」にスペシャルゲストとしてアバンギャルディが出演した際、パフォーマンス用として学生が特別に制作したもの。
メンバーが衣装を気に入り、今回のアジアツアーに加え、初の地上波冠番組『爆踊！アバンギャルディ昭和歌謡の宴』でも着用している。
衣装は、象徴的な制服スタイルはそのままに、立体変形プリーツを取り入れたデザインが特徴。軽量な素材を採用し、スカートが美しく広がる演出効果を生みだす。メンバーからは「細かくプリーツが入っており、17人で踊ると舞台が一気に華やかになる」の声が寄せられている。
【動画】アバンギャルディ、学生制作の特別衣装で圧巻のシンクロダンス
同衣装は、モード学園の卒業制作展「未来創造展 2026」にスペシャルゲストとしてアバンギャルディが出演した際、パフォーマンス用として学生が特別に制作したもの。
メンバーが衣装を気に入り、今回のアジアツアーに加え、初の地上波冠番組『爆踊！アバンギャルディ昭和歌謡の宴』でも着用している。
衣装は、象徴的な制服スタイルはそのままに、立体変形プリーツを取り入れたデザインが特徴。軽量な素材を採用し、スカートが美しく広がる演出効果を生みだす。メンバーからは「細かくプリーツが入っており、17人で踊ると舞台が一気に華やかになる」の声が寄せられている。