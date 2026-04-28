【「G-MODEアーカイブス+」：ゼノサーガ パイドパイパー】 4月30日 発売予定 価格：1,800円

ジー・モードは、復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス+」にて「ゼノサーガ パイドパイパー」をNintendo Switchで4月30日に配信する。価格は1,800円。

本作はバンダイナムコエンターテインメントの人気RPG「ゼノサーガ」シリーズの2006年にフィーチャーフォン向けにリリースされたタイトルの移植版。家庭用ゲーム機版「ゼノサーガ エピソードI［力への意志］」と「ゼノサーガ エピソードII［善悪の彼岸］」を補完し、「ゼノサーガ エピソードIII［ツァラトゥストラはかく語りき］」へと繋がる、ストーリーが描かれている。

本作は、同作でサイボーグとして登場した“ジギー” が主人公として活躍。彼がまだ人間であり、“ジャン＝ザウアー”として連邦警察のカウンターテロ任務に就いていた100年前を中心としたストーリー。会話や探索･戦闘を繰り返すことでストーリーが進行し、「ゼノサーガ」シリーズに散りばめられた数々の謎の一端をひもとくエピソードが展開される。

ジャンを隊長とした特捜班は、残虐な犯行を繰り返す殺人鬼･コードネーム「ヴォイジャー」の凶行を食い止めることはできるのか…。

また、Steam版も配信予定。配信日等は順次お知らせを予定している。

登場キャラクター

ジャン・ザウアー

年齢：30歳、男

連邦警察特殊作戦司令部に所属。

分遣隊リーダークラスの冷静沈着な捜査官。後のジギー。

メリス・ストゥーレ

年齢：23歳、女

新米捜査官。生真面目で正義感が強い。

エーリッヒ・ウェーバー

年齢：28歳、男

U.M.N.を介してダイブしたメンバーを、オペレーターとして外部からサポート。バグスのオペレートも主任務の１つ。

ミハエル・オルトマン

年齢：27歳、男

ネットワーク関係の知識が豊富なU.M.N.オペレーター。エーリッヒと共に、ダイブしたメンバーの外部サポートを担当する。

ラクティス

外見年齢：25歳、男

初期型のレアリエン。

U.M.N.用にデータ収集と分析の能力を特化させている。

バグス

レアリエンより古い戦闘支援ロボット。

AIによる少年の模擬人格を持つ。仮想空間内でのバックアップ、火器サポートなどの役割を持つ。

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