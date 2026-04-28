【きょうから】ファミリーマート『ぽこ あ ポケモン』コラボ商品登場 フラッペ＆ロールケーキなど続々
ファミリーマートで28日、ゲーム『ぽこ あ ポケモン』とコラボしたキャンペーンが全国の約1万6400店舗にてスタートした。「ポケモンたちとファミマであそぼ」をテーマに、メタモンとピカチュウをデザインしたフラッペをはじめとするオリジナル商品を発売するほか、対象商品のご購入でオリジナルキーホルダーがもらえる。
【写真】甘そう！メタモンのわらび餅＆ピカチュウのロールケーキなど
キャンペーンの目玉商品として、『ぽこ あ ポケモン』に登場する、メタモンとピカチュウをパッケージにデザインしたポケモンフラッペを発売。ちゅるんとゼリー入りで甘酸っぱさを楽しめるストロベリーフラッペと、しゅわっと弾ける爽快感が広がるラムネソーダフラッペの2種類を用意した。
また、キャンペーンに合わせ、メタモンをイメージしたわらび餅と、ピカチュウをイメージしたロールケーキを発売。
キャンペーン期間中は「ファミペイ」でスタンプをためることで、コースを選んで応募できるスタンプキャンペーンや、対象商品購入で『ぽこ あ ポケモン』デザインのアクリルパズルキーホルダーが手に入るプレゼントキャンペーンも同時に開催する。
■コラボ商品
【商品名】ストロベリーフラッペ
【価格】334円（税込360円）
メタモンとピカチュウをパッケージにデザインしたストロベリー味のフラッペです。いちご果肉とゼリーを入れ、甘酸っぱいいちごの酸味と食感で最後の一口までおいしく味わえます。こだわりの詰まったかき氷、果肉ソース、ゼリーと、ミルクが絶妙にマッチした一品に仕上げました。
【商品名】ラムネソーダフラッペ
【価格】334円（税込360円）
『ぽこ あ ポケモン』のゲームで登場するメタモン（ラプラスへんしん）と、ピカチュウ（うすいろ）をパッケージにデザインしたラムネソーダ味のフラッペです。口の中でブドウ味のラムネが弾け、変化する味わいを楽しめます。粒ラムネを入れ、大きい粒のかき氷を増やすことで氷の存在感を出し、最後までガリガリとした食感と爽快感が続く、満足感のある一杯です。
【商品名】メタモンのわらび餅（ぶどうソース＆ミルクホイップ）
【価格】139円（税込150円）
メタモンをイメージしたぶどう風味のやわらかいわらび餅で、ぶどう味のソースとミルクホイップを包みました。
【商品名】ピカチュウのロールケーキ（チョコバナナ）
【価格】165円（税込178円）
『ぽこ あ ポケモン』のゲームに登場するピカチュウ（うすいろ）とピカチュウをパッケージにデザインしたロールケーキです。チョコチップ入りのバナナクリームを、ピカチュウをイメージした黄色と茶色のスポンジ生地で巻き上げました。
■対象商品を買うと、集めてつなげて楽しい 『ぽこ あ ポケモン』デザインのアクリルパズルキーホルダーが手に入る！
期間中、対象商品を2品購入ごとに、ポケモンたちがデザインされたオリジナルのアクリルパズルキーホルダーがもらえる。
キャンペーン期間：2026年4月28日（火）10:00〜5月18日（月）まで
※景品が無くなり次第終了
第1弾：2026年4月28日（火）10:00~
メタモン、ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの全5種がデザインされたアクリルパズルキーホルダーです。
第2弾：2026年5月5日（火）10:00~
メタモン&フワンテ、ピカチュウ（うすいろ）、カビゴン（こけむし）、ルカリオ、モジャンボ（はかせ）の全5種がデザインされたアクリルパズルキーホルダーです。
【写真】甘そう！メタモンのわらび餅＆ピカチュウのロールケーキなど
キャンペーンの目玉商品として、『ぽこ あ ポケモン』に登場する、メタモンとピカチュウをパッケージにデザインしたポケモンフラッペを発売。ちゅるんとゼリー入りで甘酸っぱさを楽しめるストロベリーフラッペと、しゅわっと弾ける爽快感が広がるラムネソーダフラッペの2種類を用意した。
キャンペーン期間中は「ファミペイ」でスタンプをためることで、コースを選んで応募できるスタンプキャンペーンや、対象商品購入で『ぽこ あ ポケモン』デザインのアクリルパズルキーホルダーが手に入るプレゼントキャンペーンも同時に開催する。
■コラボ商品
【商品名】ストロベリーフラッペ
【価格】334円（税込360円）
メタモンとピカチュウをパッケージにデザインしたストロベリー味のフラッペです。いちご果肉とゼリーを入れ、甘酸っぱいいちごの酸味と食感で最後の一口までおいしく味わえます。こだわりの詰まったかき氷、果肉ソース、ゼリーと、ミルクが絶妙にマッチした一品に仕上げました。
【商品名】ラムネソーダフラッペ
【価格】334円（税込360円）
『ぽこ あ ポケモン』のゲームで登場するメタモン（ラプラスへんしん）と、ピカチュウ（うすいろ）をパッケージにデザインしたラムネソーダ味のフラッペです。口の中でブドウ味のラムネが弾け、変化する味わいを楽しめます。粒ラムネを入れ、大きい粒のかき氷を増やすことで氷の存在感を出し、最後までガリガリとした食感と爽快感が続く、満足感のある一杯です。
【商品名】メタモンのわらび餅（ぶどうソース＆ミルクホイップ）
【価格】139円（税込150円）
メタモンをイメージしたぶどう風味のやわらかいわらび餅で、ぶどう味のソースとミルクホイップを包みました。
【商品名】ピカチュウのロールケーキ（チョコバナナ）
【価格】165円（税込178円）
『ぽこ あ ポケモン』のゲームに登場するピカチュウ（うすいろ）とピカチュウをパッケージにデザインしたロールケーキです。チョコチップ入りのバナナクリームを、ピカチュウをイメージした黄色と茶色のスポンジ生地で巻き上げました。
■対象商品を買うと、集めてつなげて楽しい 『ぽこ あ ポケモン』デザインのアクリルパズルキーホルダーが手に入る！
期間中、対象商品を2品購入ごとに、ポケモンたちがデザインされたオリジナルのアクリルパズルキーホルダーがもらえる。
キャンペーン期間：2026年4月28日（火）10:00〜5月18日（月）まで
※景品が無くなり次第終了
第1弾：2026年4月28日（火）10:00~
メタモン、ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの全5種がデザインされたアクリルパズルキーホルダーです。
第2弾：2026年5月5日（火）10:00~
メタモン&フワンテ、ピカチュウ（うすいろ）、カビゴン（こけむし）、ルカリオ、モジャンボ（はかせ）の全5種がデザインされたアクリルパズルキーホルダーです。