テンダーロイン・サーロインを“値段そのまま”増量するGW限定「感謝祭」開催【ステーキのあさくま】

「ステーキのあさくま」は、ゴールデンウィーク期間限定で「感謝祭」を開催する。4月29日から5月6日までの期間中、第1弾･第2弾･第3弾に分けて、人気ステーキの増量企画や、デザートコーナーの特別企画を用意する。

【ステーキのあさくま メニュー画像はこちら】サラダバーにはコーンスープや牛すじカレーを用意

GW限定「感謝祭メニュー」開催

〈第1弾 テンダーロインがお値段そのまま1.5倍増量〉

第1弾は、4月29日〜5月2日の4日間限定で実施する。

対象商品の「サラダバー付き テンダーロインステーキ」を、値段そのまま1.5倍増量して提供する。

【第1弾 対象メニュー】

100g→150g 2,990円(税込3,289円)

150g→250g 3,950円(税込4,345円)※1.66倍

200g→300g 4,890円(税込5,379円)

〈第2弾 サーロインがお値段そのまま1.5倍増量〉

第2弾は、5月3日〜5月6日の4日間限定で実施する。対象商品の「サラダバー付き サーロインステーキ」を、値段そのまま1.5倍増量して提供する。

【第2弾 対象メニュー】

120g→180g 2,730円(税込3,003円)

180g→300g 3,510円(税込3,861円)※1.66倍

300g→450g 4,590円(税込5,049円)

サーロインステーキ

〈第3弾 5月5日･6日はデザートコーナーも特別仕様に〉

第3弾は、5月5日･6日の2日間限定で実施する。

デザートコーナーにプチケーキと、3種のホイップクリーム(チョコ･抹茶･ストロベリー)が登場。さらに、ソフトクリームのトッピングソースを全6種を用意し、いつも以上にデザートバーが楽しめる。

【ステーキのあさくま メニュー画像はこちら】

〈GW感謝祭 実施店舗〉

【愛知県】

藤が丘店、八熊店、千音寺店、桜山店、星崎店、東浦通り店、鳴海店、安城店、岡崎店、本店、トヨタ元町店、刈谷店、瀬戸西店、半田店、小牧店、一宮店、一宮浅野店、富木島店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、大府店、津島店、春日井店、尾張旭店、東海加木屋店

【三重県】

津店、四日市店、津高茶屋店、松阪店、桑名店、鈴鹿店

【岐阜県】

羽島店、柳津店、可児店、岐阜長良店、関店

【静岡県】

函南店、浜松船越店、藤枝店、磐田店、宮竹店、鹿谷ガーデン店、富士店、三方原店、浜松本郷店、浜松インター店、袋井店

【東京都】

八王子店

【神奈川県】

長後店、武蔵小杉店、鶴見店、北山田店、相模原店

【千葉県】

南柏店、蘇我店、松戸店、野田店、市原店

【埼玉県】

狭山店、川越店、越谷店、三郷店

【茨城県】

牛久店、学園都市店

【大阪府】

西梅田ハービスプラザ店

※西船橋店･伊勢原店･岡山大元店･富士宮店では実施しない。

※鶴見店はサラダバー未提供店舗のため、第3弾は対象外。第1弾と第2弾の価格が異なる。

※西梅田店はサラダバー別価格の為、価格が異なる。