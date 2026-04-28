4月25日、3月末にNHKを退局した和久田麻由子アナウンサー（37）がメインキャスターを務める日本テレビ系新報道番組「追跡取材 news LOG」（土曜夜10時）がスタートした。

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ビデオリサーチによると、初回の平均視聴率は世帯3.8％、個人2.1％（関東地区）。ライバル対決と注目された同時間帯のTBS安住紳一郎アナ（52）がMCを務める「情報7daysニュースキャスター」は世帯10.4％（個人6.0％）で、遠く及ばなかった。

民放初登場の和久田アナは、生放送で報道局前から「『news LOG』は取材の記録、ログをたどりながら記者の情熱や葛藤とともにニュースの真相に迫る番組です」と挨拶。その後、スタジオで同じくメインキャスターの森圭介アナ（47）と着席した。

冒頭はトランプ米大統領の本音を探るというテーマで、アメリカ・ワシントン支局の女性記者の取材を追うVTRが中心。 その後、岩手・大槌町の山林火災などのニュースを報じた後、元スピードスケート日本代表で引退した郄木美帆（31）の特集。姉の高木菜那（33）との姉妹トークも公開された。だが、基本は「LOG」を見る構成で、和久田アナらがスタジオでVTRを見ている様子がワイプで映し出されるシーンが大半。会話を交わすこともほとんどない。

そのためか、視聴者からはSNSで《内容バンキシャで十分では？》《やっぱりテレビはオワコンなのかな》《番組自体の中身が堅いしありきたり》《和久田さんの無駄遣い》《NHKだったから良かっただけのアナウンサー》《1クール持つかな》などと酷評が相次いだ。

「元NHKの和久田さんに向けた硬派な番組構成でした。NHK時代から、報道の印象が強く、ニュース番組としては信頼感がある。『ニュースウオッチ9』や『ニュース7』を任されていたこともあって、長文でも噛んだり詰まることもないし、災害や事件報道でも感情を乗せないアナウンス力は多くの支持がある。とはいえNHKとは異なり、民放番組ですし、今回は局アナではなくキャスターの立場ですから、和久田さんの言葉を聞きたいという視聴者が多いのでしょう。映像を見てうなずく姿を長々と見せられ、メインキャスターの存在意義が見いだせない部分は感じます」（NHK関係者）

和久田アナが民放キャスターとして活躍するなら、背中を見るべきは同じく女子学院中・高校から東京大学→NHKの先輩で現在TBS系「サンデーモーニング」の総合司会を務める膳場貴子アナ（51）だろう。また、テレビ朝日系「有働Times」でメインキャスターを務める有働由美子アナ（57）もいるが、違いは大きい。

「膳場さんのように世間の評価にとらわれず、自分の意見を言えるかといえば難しい。幼い子どもの話をしていますし、リスクは取れない。有働さんのようにバラエティー向けにいい意味で"羽目を外す"こともしない。実力はもちろん、経歴やビジュアルも含めて彼女はNHKだから輝けたタイプでしょう」（前出の関係者）

視聴者からは早くも存続も心配されているが、業界関係者も見解は同じようだ。報道の余った尺を長々とスポーツで埋めている印象で、SNSでも、特集の郄木姉妹の尺が長すぎると批判が散見された。

「和久田アナの出番を増やすことが求められるでしょう。現在は局員の解説委員がいますが、このまま視聴率が伴わなければ、和久田アナが話しやすいように賑やかしのアイドルキャスターなどを起用するとみられます。日テレは元ジャニーズキャスターなど芸能人の報道番組への起用が得意ですから……」（スポーツ紙芸能担当記者）

安住アナを超える日は来るのか？

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