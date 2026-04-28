ニコラス・ケイジがテレビシリーズ初主演を務めるPrime Original『スパイダー・ノワール』が、5月27日よりPrime Videoで独占配信される。あわせて日本版本予告とキービジュアル、場面写真が公開された。

参考：ニコラス・ケイジ主演『スパイダー・ノワール』は期待大？ “2パターン”の予告編を徹底考察

本作は、同名のマーベル・コミックを原作とした実写ドラマシリーズ。1930年代のニューヨークを舞台に、ベテランながら不運に見舞われている私立探偵ベン・ライリー自らの過去と向き合いながら、街で唯一のスーパーヒーローとしての宿命を背負っていく姿を描く。

ソニー・ピクチャーズ テレビジョンが制作を手がけ、『Fleabag フリーバッグ』などのハリー・ブラッドビアが最初の2エピソードの監督および製作総指揮を担当。また、『ザ・ロストシティ』のオーレン・ウジエルと『Marvel パニッシャー』のスティーヴ・ライトフットが共同ショーランナーおよび製作総指揮を務める。そのほか、フィル・ロード、クリストファー・ミラー、エイミー・パスカル、アディティア・スード、ダン・シア、パブリナ・ハトウピス、そしてケイジが製作総指揮として参加している。

主人公ベン・ライリーを演じるのは、本作がテレビシリーズ初主演となるケイジ。さらに、『FARGO／ファーゴ』のラモーン・モリス、『罪人たち』のリー・ジュン・リー、『ハンティング・ワイブス』のカレン・ロドリゲス、『アトラス』のエイブラハム・ポプーラ、『ボードウォーク・エンパイア 欲望の街』のジャック・ヒューストン、『イニシェリン島の精霊』のブレンダン・グリーソンらが出演する。

かつてベン・ライリー（ニコラス・ケイジ）は、“スパイダー”の名で知られる若きスーパーヒーローだった。エネルギーに満ちあふれ、ニューヨークの街を縦横無尽に駆け巡りながら、スリルを求めて悪と戦う日々。当初は刺激的で楽しいものだったが、やがてヒーローとしての活動は次第に重荷となり、ベンは次第に疲弊し、冷めた見方をするように。そして、その魅力も色あせていった。そんな中、心に深い傷を残す悲劇に見舞われたことで彼はヒーローとしての人生に背を向けた。しかし、常識を超えた重大な事件と、ある特別な女性の存在が、この不遇の私立探偵にただの男としての仮面を脱ぎ捨てさせることなる。

あわせて公開された予告編では、ある出来事をきっかけに過去と向き合い、再び立ち上がろうとするベン・ライリー（ニコラス・ケイジ）の姿が映し出されている。

なお本作は、視聴者が「本格的なモノクロ版」と「リアルなカラー版」の2種類から選択することができる。（文＝リアルサウンド編集部）