【おうちドリンクバー パーティーパック】 4月28日 発売 価格：1,392円（税別）

サントリービバレッジ＆フードは、「おうちドリンクバー パーティーパック」を4月28日に発売する。価格は1,392円（税別）。

本商品は、「おうちドリンクバー」の「ペプシコーラ」、「ＰＯＰメロンソーダ」、「Ｃ．Ｃ．レモン」、「デカビタＣ」の4商品と「ポケモン」オリジナルラバーコースターがセットになったもの。

濃縮タイプ飲料「おうちドリンクバー」シリーズは、ドリンクバーの作りたての美味しさ・楽しさを自宅でも手軽に体験してほしいという思いから2024年4月に誕生。自分好みのカスタマイズを楽しめることから、発売以降多くの支持を集めている。

本商品に付属するオリジナルラバーコースターは、歴代の「ポケットモンスター」シリーズに登場した“旅立ちの3匹”が描かれたデザインと、ピカチュウとイーブイが描かれたデザインの全4種がランダムでセットされている。

「おうちドリンクバー」の「ペプシコーラ」、「POPメロンソーダ」、「C.C.レモン」、「デカビタC」各340ml ペットボトル×4本

【オリジナルラバーコースター】

【おうちドリンクバー パーティーパック】

価格：1,392円（税別）

・「おうちドリンクバー」の「ペプシコーラ」、「POPメロンソーダ」、「C.C.レモン」、「デカビタC」各340ml ペットボトル×4本

・「ポケモン」オリジナルラバーコースター

発売地域：全国

※自動販売機を除く。

※一部の店舗では、取り扱いがない場合がある。

※オリジナル商品はなくなり次第終了となる。

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