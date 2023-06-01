サントリー、「ポケモン」のグッズ入り商品「おうちドリンクバー パーティーパック」を本日発売「ポケモン」オリジナルラバーコースターがセットに
【おうちドリンクバー パーティーパック】 4月28日 発売 価格：1,392円（税別）
【おうちドリンクバー パーティーパック】
・「おうちドリンクバー」の「ペプシコーラ」、「POPメロンソーダ」、「C.C.レモン」、「デカビタC」各340ml ペットボトル×4本
※自動販売機を除く。
サントリービバレッジ＆フードは、「おうちドリンクバー パーティーパック」を4月28日に発売する。価格は1,392円（税別）。
本商品は、「おうちドリンクバー」の「ペプシコーラ」、「ＰＯＰメロンソーダ」、「Ｃ．Ｃ．レモン」、「デカビタＣ」の4商品と「ポケモン」オリジナルラバーコースターがセットになったもの。
濃縮タイプ飲料「おうちドリンクバー」シリーズは、ドリンクバーの作りたての美味しさ・楽しさを自宅でも手軽に体験してほしいという思いから2024年4月に誕生。自分好みのカスタマイズを楽しめることから、発売以降多くの支持を集めている。
本商品に付属するオリジナルラバーコースターは、歴代の「ポケットモンスター」シリーズに登場した“旅立ちの3匹”が描かれたデザインと、ピカチュウとイーブイが描かれたデザインの全4種がランダムでセットされている。
「おうちドリンクバー」の「ペプシコーラ」、「POPメロンソーダ」、「C.C.レモン」、「デカビタC」各340ml ペットボトル×4本【オリジナルラバーコースター】
【おうちドリンクバー パーティーパック】
価格：1,392円（税別）
・「おうちドリンクバー」の「ペプシコーラ」、「POPメロンソーダ」、「C.C.レモン」、「デカビタC」各340ml ペットボトル×4本
・「ポケモン」オリジナルラバーコースター
発売地域：全国
※自動販売機を除く。
※一部の店舗では、取り扱いがない場合がある。
※オリジナル商品はなくなり次第終了となる。
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