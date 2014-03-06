『C.C.レモン』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
「欲望の肯定」をコンセプトに複雑な風味を設計し幅広い世代に支持された
プレジデントオンライン
ペプシコーラ、POPメロンソーダ、C.C.レモン、デカビタCの4商品とセット
GAME Watch
東京バーゲンマニア
ナリナリドットコム
ファッションプレス
ストレートプレス
ITライフハック
ローヤルゼリーエキス配合のエナジー系C.C.レモンで、初のたっぷりサイズ
Walkerplus
レモン50個分のビタミンCに、クエン酸を「C.C.レモン」の約4倍含んでいる
マイライフニュース
皮をむき、12等分位のくし切りにしたりんごと、C.C.レモンを鍋に入れる
クックパッドニュース
コクのある味わいの乳性炭酸飲料「味わいコーラフロート」
「君は本気か！！僕は本気だ！！」などと熱く語りかけている松岡
Pouch
松岡修造のイラストと直筆の元気応援メッセージが入っている
「C.C.レモン 大人のビターレモン」はレモンピールのほろ苦さを感じられる
満足感のある甘さと、さわやかな果実のすっきりとした後味が楽しめる