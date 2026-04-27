全国5都市を回るラストツアー・ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』を開催中の嵐。

残すは5月15日〜17日の京セラドーム大阪公演と、5月31日に東京ドームで開催される最終公演だ。同日をもって活動を終了する嵐だが、最終公演は生配信されることが発表されている。

約四年半ぶりに復活した国民的アイドルの影響力は健在のようだ。各地で嵐フィーバーが起きていた。

「札幌公演に際して、札幌市南区にある洋菓子店『パティスリー ブリス ブリス』にファンが押し寄せました。なんでも、’18年に開催された嵐のコンサートの際に関係者が差し入れしたのが同店のケーキだったそうです。

福岡公演では、嵐のメンバーが食べて絶賛したと言われているチョコレート専門店『チョコレートショップ』に多くのファンが赴いたそうです」（芸能関係者）

3月13日〜15日にかけて開催された札幌公演では、ある大物アーティストから差し入れが届いていたようで……。

「ロックバンドのGLAYから、函館市を中心とした北海道の道南エリアで展開しているハンバーガーチェーン『ラッキーピエロ』のハンバーガーの差し入れがあったと聞いています。

GLAYはメンバー全員が函館出身で、ラッキーピエロは“ソウルフード”だといいます」（音楽関係者）

平成の音楽シーンを彩った嵐とGLAY。前々から交流があったようで――。

「’24年12月に放送された音楽番組『FNS歌謡祭 第2夜』（フジテレビ系）で司会を務めていた相葉雅紀さん（43）が、“最近交流のあった意外な人は？”と聞かれギターのTAKUROさん（54）の名前をあげ、『TAKUROさんの自宅で飲んでいたらTERUさんが来た』と話していたことがありました。

またGLAYが、’11年8月に行われたファンクラブ会員限定ライブで嵐の『Love so sweet』をカバーしたことも。

ボーカルのTERUさん（54）は、のちにインタビューで、同ライブを映像化する際に、版権などに厳しい旧ジャニーズ事務所が“GLAYさんだったら”と快諾してくれたことに感謝していると語っていました」（前出・音楽関係者）

本誌は、今回の嵐の札幌公演にGLAYからハンバーガーの差し入れがあったことについて、ラッキーピエロを運営する有限会社ラッキーピエログループとGLAYの所属事務所に取材を申し込んだが、回答は得られなかった。

GLAYは数多くのアーティストにもたびたびラッキーピエロを差し入れしている。

「氣志團の綾小路翔さん（50）やきゃりーぱみゅぱみゅさん（33）などが、北海道での公演の際に、GLAYからラッキーピエロを差し入れしてもらったことをSNSなどで明かしています。

また旧ジャニーズ事務所時代から、嵐以外の同社所属のアーティストにもGLAYはハンバーガーの差し入れをしていたとも聞いています。アーティストとの交流の有無に関わらず行っていて、あるアイドルは面識が無いなかでの心遣いに感激していたとか。

本州に比べてライブが開催される機会が少ない北海道。だからこそGLAYは、アーティストや関係者へ『北海道に来てくれてありがとう』という感謝を込めて差し入れをされているそうです」（前出・音楽関係者）