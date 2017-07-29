TAKUROは1971年5月26日生まれ、北海道函館市出身でGLAYのギタリスト。バンドのリーダーを務めている。
女性自身
今後、日本ではGLAYを超える単独ライブは実現不可能だとされている
日刊ゲンダイDIGITAL
GLAY・TAKUROの妻でモデルの岩堀せりを、ロス暮らしの先輩と慕っているそう
NEWSポストセブン
「太っていくロックアーティスト」に触れ、「ああはなりたくない」と言及
Smart FLASH
B’zの松本孝弘ファミリー、GLAYのTAKURO＆岩堀せり夫妻と食事したと報告
デイリースポーツ
公式サイトでは、GLAYなりにできることを模索し支援をしたと書かれている
日刊スポーツ
22、23の両日に静岡エコパアリーナで開催を予定していた公演は中止
「『全部俺の責任です』っていうリーダーを、俺は信用しない」とTAKURO
新R25
機材がほぼない中での演奏前、TAKUROは「俺達はプロだ！」とメンバーに一喝
トピックニュース
ヒット曲が生まれる際、楽曲の良し悪しはほとんど関係ないと思っているそう
オリコンニュース
TERUが新曲の歌詞を間違って歌い直すアクシデントがあった
スポーツ報知
遅刻癖がひどいそうで「お前の時計はなんなんだ！」と批判的なコメント