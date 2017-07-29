TAKURO

TAKUROは1971年5月26日生まれ、北海道函館市出身でGLAYのギタリスト。バンドのリーダーを務めている。

2026年4月27日

2026年3月24日

2024年11月9日

2024年5月21日

2023年6月14日

2022年4月18日

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2022年1月20日

2019年9月28日

2017年11月30日

2017年11月26日

2017年11月23日

2017年7月29日