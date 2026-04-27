タイトーの最上級プライズフィギュアブランド「T-most」の第6弾に無人ちゃん。氏が描き下した「初音ミク」が登場決定！通常衣装で立体化
4月27日 発表
タイトーは、イラストレーターの無人ちゃん。氏が描き下した「初音ミク」のプライズフィギュアを発表した。展開日は未定。
今回同社のプライズ情報を扱う「タイトートイズ」のXアカウントにて本製品を発表しており、無人ちゃん。氏が描き下した通常衣装の「初音ミク」を、タイトーの最上級プライズフィギュアブランド「T-most」から1/6スケールで立体化することを伝えている。
【速報‼】タイトー最上級プライズフィギュアブランド「T-most」第6弾登場決定‼- タイトートイズ (@Taito_Toys) April 27, 2026
無人ちゃん。さんが描き下ろした「#初音ミク」が通常衣装で登場✨
【1/6スケール】の当社最大サイズの圧倒的な存在感とクオリティをご堪能ください‼
お楽しみに✨#タイトー #Tmost pic.twitter.com/r17WpE5iMQ
Art by 無人ちゃん。 (C) Crypton Future Media, Inc. www.piapro.net