【しまむらのデニムシャツ】がとにかく万能！ しまラーも「春コーデにマスト」と絶賛♡

まだまだ人気が続きそうなデニムアイテム。気温差が激しい春コーデに取り入れるなら、1枚でも羽織りでも使えるシャツを持っておくと重宝しそうです。今回は、おしゃれさんが太鼓判を押している【しまむら】のデニムシャツに注目しました。遊び心のあるデザインが光る1枚なので、コーデをアップデートしたい大人女性はぜひ取り入れて。

春コーデの主役になるダメージデニムシャツ

【しまむら】「デニムダメージSH」\1,969（税込）

ダメージ加工と胸元の配色ポケットが特徴のデニムシャツ。1枚でシンプルに、Tシャツやタンクトップの羽織りになど、幅広い着こなしが楽しめるのが魅力。肩掛けや腰巻きにして、シンプルコーデのアクセントにするのもおすすめです。

差し色をプラスして春モードにシフト

こちらは色違いの中青を着用。先ほどの淡青と比べると落ち着いたトーンで、大人っぽく着られそうです。インナーで差し色を加えると、グンと春らしい雰囲気に。スウェットパンツでラフに仕上げるのも良し、ジーンズでセットアップ風に着るのも◎ @aiii__13kさんによると「1着あったらコーデの主役にも、羽織にも、レイヤードでも使えるから万能アイテム」とのことなので、ぜひ春コーデの相棒にして。

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※こちらの記事では@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Emika.M