アグネス・チャン、ピンクミニワンピで美脚スラリ「スタイル変わらない」「ご自宅がゴージャス」の声
【モデルプレス＝2026/04/27】歌手のアグネス・チャンが4月26日、自身のInstagramを更新。ミニワンピースを身に着けたショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】70歳人気歌手「脚がまっすぐで綺麗すぎ」自宅でのミニワンピ姿
アグネスは「今日も姉と昼ごはん食べます。着替えて迎えに来るのを待っています」と綴り、自宅と思われる場所でポーズを決める全身ショットを投稿。ピンクのストライプ柄ミニワンピースに白のソックスを合わせ、しなやかな脚のラインを披露している。
この投稿には「スタイル変わらない」「めちゃくちゃ似合う」「脚がまっすぐで綺麗すぎ」「ピンクが本当によく似合ってる」「憧れのスタイル」「ご自宅がゴージャス」といった声が寄せられている。
アグネスは、1985年に元マネージャーと結婚。1986年に長男、1989年に次男、1996年に三男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】70歳人気歌手「脚がまっすぐで綺麗すぎ」自宅でのミニワンピ姿
◆アグネス・チャン、ミニワンピース姿で美脚
アグネスは「今日も姉と昼ごはん食べます。着替えて迎えに来るのを待っています」と綴り、自宅と思われる場所でポーズを決める全身ショットを投稿。ピンクのストライプ柄ミニワンピースに白のソックスを合わせ、しなやかな脚のラインを披露している。
◆アグネス・チャンの投稿に反響
この投稿には「スタイル変わらない」「めちゃくちゃ似合う」「脚がまっすぐで綺麗すぎ」「ピンクが本当によく似合ってる」「憧れのスタイル」「ご自宅がゴージャス」といった声が寄せられている。
アグネスは、1985年に元マネージャーと結婚。1986年に長男、1989年に次男、1996年に三男を出産している。（modelpress編集部）
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