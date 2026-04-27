子どもが喜ぶかわいさ！子どもの日に食べたい「こいのぼり」のスイーツ

もうすぐ子どもの日ですね。今日は、子どもの日をもっと楽しもうと言うことで「こいのぼり」スイーツをご紹介します。子どもだけでなく大人が見てもかわいいスイーツです。

▼ パイシートで手軽に作るアップルパイ

冷凍パイシートとりんごで手軽に作るアップルパイは、子どもと一緒に作ることもできますよ。チョコペンでいろいろな表情のこいのぼりを作るのも楽しそうです。



▼ 100円ショップの型でこいのぼりケーキ

100円ショップで売られている小さめのパウンドケーキ型に手を加えて、こいのぼりの形に。いつも通り、パウンドケーキを焼いて、チョコペンやマーブルチョコでデコレーションすればできあがり。



▼ つくれぽ450件超え！こいのぼりロールケーキ

つくれぽで大人気のロールケーキは旬のいちごでこいのぼりのウロコを表現しています。かわいいだけでなく、華やかなこいのぼりスイーツは家族や親戚が喜んでくれそうですね。







子どもの日が盛り上げるこいのぼりスイーツを3つご紹介しました。どのスイーツもかわいいので、迷ってしまうかも。ぜひ、今年の子どもの日の参考にしてみてください。