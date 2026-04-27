「さのみきひと Smile/Mile/Lie 〜Documentary〜」が、5月4日(月)にGAORA SPORTSで放送される。※6月にライブも放送予定

打楽器やシンセサイザーはもちろん、自作ノイズボックスにおもちゃ、さらには映像まで。さのみきひとは多彩な表現で一つの世界を作り上げる唯一無二の表現者だ。本番組は、そんな彼の創作の裏側やルーツを探るドキュメンタリーである。今回、インタビュー収録を終えたばかりのさのに、話を聞いた。

――番組のオファーが来たときの心境を教えてください

「『は？』でしたね」

――(笑)。放送では、昨年開催した47都道府県ツアー「Smile/Mile/Lie Solo Performance Tour 2025」の模様も見られると伺いました

おもしろいものを作っている自負はありますし、どこかで『ダイジェストで流していただけたら...』みたいなことは思っていたんですけど、あれをフルで流したいと聞いたときは『は？本気か？』と思いました」

――寝耳に水だったんですね(笑)。それに加えて今回はさのさんに迫るインタビューもあります

「私のことを知ってどうするんだと思って、それも『は？』でしたね。でも今考えると、外に向けてプライベートなことや内面を発信することがほとんどなかったので、ありがたい機会だったなと思います」

――インタビュー収録はいかがでしたか？

「(インタビュー収録スタジオとして)素敵な場所まで用意していただきましたし、楽しかったです。これまでもバンドや打楽器について説明することはあったのですが、自分自身についてここまで掘り下げる機会はなかった。自分で自分はどんな人間なのか、言葉にして発するだけで解像度が上がるので、すごく貴重な機会だったと思います」

――あらためて2025年のツアーについてもお聞きしたいです

「今回は特にターニングポイントでした。今までは『パーカッショニストです』、『ミュージシャンです』という肩書で活動してきましたが、今回あらためて『アーティストです』という肩書でやってみたんです。

昨年のツアーでは、演奏の割合がかなり減って、コントをやったり、漫談をやったり、パントマイムをやったり、ダンスをやったり...そうしたものが増えて、『私って本当はこういうことをやりたかったんだね。やったぜ』と思いました」

――各会場には、ファンの方も多くいらっしゃっていました。さのさんにとってファンは、どんな存在なのでしょうか？

「本当に『いつもありがとうございます』って感じで、感謝してもしきれないです。これは私の課題なのですが、今やっているもののジャンルに名前がつけられないんですよ。ということは、宣伝もかなりしづらい。

『ここがこうおもしろくて、こうやって楽しんで、こうやって盛り上がってくださいね』という説明ができないパフォーマンスをやっている分、正直、見に来るのにちょっと覚悟がいるというか...。それでも、チケット代を払って、足を運んでくださる皆さんには、感謝しかありません」

――唯一無二の表現をされているさのさん。活動スタート時から現在のようなスタイルだったのでしょうか？

「特に独自性が出たのは今回からなのかなと思っています。2024年開催のツアー『Fiction / Cave / Smile』では、個人的なテーマとして『パーカッションのライブ・ルーピング(その場で録音して繰り返し再生させながら別の音を重ねていくパフォーマンス)を極めよう』というテーマでやっていたんです。

ライブは、同期音源(事前に作成した音源)を流すのではなく、高い精度でパーカッションを重ね録りしていきました。正直、『これ、日本人で一番やばいでしょ』というところまではいきましたが、私が参考にしたBINKBEATS(ビンクビーツ)をはじめとしたアーティストたちには及ばなかった。

そんななか、今回のツアーでは『私を使うのは私が一番うまいですね』みたいなところまでいけたので、ありがたかったです」

――これからどんな「さのみきひと」を見せていきたいですか？

「大変申し訳ないんですけど、本当にないんです。やりたいことが、刻一刻、津々浦々、四面楚歌、一朝一夕、二重債務、確定申告...と、どんどん変わっていくので」

――(笑)

「なりたいものもないし、見せたいものもないし、やりたいことがどんどん変わっていく、というのが正直なところです。すごく変な言い方をすると今回のツアーでやったことも、もう飽きています。おもしろいものを作れたなとは思いますが、まったく同じことをやろうとは思わないですね。

応援してくださる皆さんはかわいそうですよ。本当にありがとうございます...。『このパフォーマンスおもしろいじゃん』と思ってついてきてくれても、来年になったら全然違うことをやっているし...。本当に信じてくれてありがとう。私は幸せです。その都度、全力でものを作るようにはしているので、それを信じて見に来てくれたらうれしいです」

文・写真＝浜瀬将樹

放送情報

さのみきひと Smile/Mile/Lie 〜Documentary〜

放送日時：2026年5月4日(月)22:30〜 ほか

チャンネル：GAORA SPORTS

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