Image: Sanwa Supply

スマホ、イヤホン、タブレットと、ガジェットを1日使用する人、持ち歩く人にとって重宝するモバイルバッテリー。しかし、利用者が増えるにつれ、モバイルバッテリー発火や爆発のニュースも増えています。

リスク回避のため、飛行機では預け入れ荷物にモバイルバッテリーを入れるのはダメ。今月24日からは、飛行機へのモバイルバッテリー持ち込みルールも厳しくなっています。

それでもモバイルバッテリーが必要な人は少なくないわけで…。本格的な夏が到来する前に、モバイルバッテリー対策をしておきましょう。サンワサプライから、燃えにくい素材を使ったバッテリーポーチが発表されました。

外にも中にも難燃素材

サンワサプライのモバイルバッテリーポーチは、内側はアルミコーティングのグラスファイバー。外側はシリコンコーティングのグラスファイバーと、ダブルで難燃性の高い素材を採用。ファスナーまで難燃素材で、徹底的に燃えにくい作りになっています。

もし万が一、モバイルバッテリーがポーチの中で爆発・発火しても、周囲への被害拡大を抑えるのが狙い。持ち歩きはもちろん、バッテリーのお家保管でも安心感がアップします。

2サイズ展開で、Sサイズは10,000mAh程度の小型バッテリー、Mサイズは20.000mAhまでの大型バッテリー向け。余計な装飾や主張がないので、バッグの中でも邪魔じゃないです。

Image: Sanwa Supply

ちょっとだけ嬉しいのは、名入れオプションがあること。なかなか気の利いた、今のニーズにあったノベルティが作れそうですね。

Sサイズが2640円、Mサイズが3080円で、5月上旬発売予定。ブラックとシルバーの2色展開。現在、サンワダイレクトではすでに予約販売がはじまっています。

Source: Sanwa