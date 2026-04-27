しなこ、自身初のスタイルブック『しなこのほん』7・14発売 「ひみつのぷくぷにシール」特典付き【コメントあり】
人気インフルエンサー・しなこが7月14日、初のスタイルブック『しなこのほん』（講談社）を発売する。限定特典の「ひみつのぷくぷにシール」が公開された。
【画像】しなこ初のスタイルブック、購入特典「ひみつのぷくぷにシール」
原宿系動画クリエイターであり“令和女児”のカリスマとして、幼児から小中学生、その親世代まで、幅広い年齢層を魅了しているしなこ。そんな彼女のファンはもちろん、“かわいい”を愛するすべての人が何度も読み返したくなるような、“しなこのかわいいのヒミツ”が詰め込まれた内容となっている。
2020年代の原宿カルチャーをけん引し、“原宿のプリンセス”を掲げる。スペシャルな場所でのロケ撮影や、オリジナルゲームキャラへのなりきり企画、しなこ風メイクの解説ページも収録している。
また。「本当のかわいさは、見た目だけではなく心や考え方から生まれる」というテーマのもと、しなこならではの言葉を掲載。「にゅーかわいい（＝内面がかわいいこと）」を体現する自身の体験や価値観をもとに、わかりやすい言葉で、セルフラブや行動のヒントを届ける。
このほか、休日の写真、幼少期からこれまでのヒストリー、自宅公開、集めているもの、セルフメイクなど、本書ならではのプライベート覗き見コンテンツも収録されている。
なお、楽天ブックス、未来屋書店で購入した人全員に、特典シール「ひみつのぷくぷにシール」をプレゼントする。
■しなこ、コメント
実は、いままで「本を出そう！」って思ったことがなかったんです。
それはわたしが“本を読むのが苦手”だから。文字が多いと、集中が続かなくて、途中で本を閉じたくなってしまうことがあるからです。
だけど、とびっきりかわいい写真と、心をこめた言葉とともに、いまの自分を一冊の本として残すのってステキなことなんだなと思って、制作を決めました。
“わたしでも読める本”になるように、こだわって作っています。ぜひ、細かいところまで楽しんでくださいね▲（▲＝ハート）
【画像】しなこ初のスタイルブック、購入特典「ひみつのぷくぷにシール」
原宿系動画クリエイターであり“令和女児”のカリスマとして、幼児から小中学生、その親世代まで、幅広い年齢層を魅了しているしなこ。そんな彼女のファンはもちろん、“かわいい”を愛するすべての人が何度も読み返したくなるような、“しなこのかわいいのヒミツ”が詰め込まれた内容となっている。
また。「本当のかわいさは、見た目だけではなく心や考え方から生まれる」というテーマのもと、しなこならではの言葉を掲載。「にゅーかわいい（＝内面がかわいいこと）」を体現する自身の体験や価値観をもとに、わかりやすい言葉で、セルフラブや行動のヒントを届ける。
このほか、休日の写真、幼少期からこれまでのヒストリー、自宅公開、集めているもの、セルフメイクなど、本書ならではのプライベート覗き見コンテンツも収録されている。
なお、楽天ブックス、未来屋書店で購入した人全員に、特典シール「ひみつのぷくぷにシール」をプレゼントする。
■しなこ、コメント
実は、いままで「本を出そう！」って思ったことがなかったんです。
それはわたしが“本を読むのが苦手”だから。文字が多いと、集中が続かなくて、途中で本を閉じたくなってしまうことがあるからです。
だけど、とびっきりかわいい写真と、心をこめた言葉とともに、いまの自分を一冊の本として残すのってステキなことなんだなと思って、制作を決めました。
“わたしでも読める本”になるように、こだわって作っています。ぜひ、細かいところまで楽しんでくださいね▲（▲＝ハート）