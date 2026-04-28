「ヤクルト１０−５阪神」（２８日、神宮球場）阪神は先発した才木が自己最短タイの２回で６失点ＫＯされ、反撃も及ばず、ヤクルトに敗れて首位から陥落した。さらに森下が負傷交代するアクシデントに見舞われた。才木は二回無死、佐藤輝の失策からリズムを崩した。続く岩田の右前打で無死一、二塁からは、古賀の右中間への飛球を福島と森下がお見合いするような形で捕球できずに先制点を献上。さらに長岡の中越え２点適時二