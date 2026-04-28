鈴木農相は２８日の閣議後記者会見で、２０２６年産米について、国産の飼料用のコメが最大１６万トン不足すると明らかにした。鈴木氏は「需要をしっかり把握した上で、供給体制をいかに作るかが大事だ」と述べた。需要を上回る生産を見込む主食用からの転換を事実上促す形となる。農水省は２６年産の国産飼料用米の需要を３０万〜４０万トン程度と見込んでいる。しかし、１月末時点の作付け意向調査では２４万トン程度にとど