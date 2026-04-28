山崎製パンは２８日、食パンや菓子パン、和洋菓子の計３０６品目の出荷価格を、７月１日出荷分から平均５・６％値上げすると発表した。小麦粉や油脂などの原材料価格に加え、包装材や物流費、人件費の高騰分を転嫁する。値上げするのは、「ロイヤルブレッド」などの食パン６２品目、「高級つぶあん」などの菓子パン１２６品目、「串だんご」や「北海道チーズ蒸しケーキ」など和洋菓子１１８品目。食パンは平均６・６％、菓子パ