◆米大リーグ ブルージェイズ４―２ガーディアンズ（２６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズのＶ・ゲレロ内野手（２７）は本拠でのガーディアンズに「３番・ＤＨ」で先発。７年前にメジャーデビューした思い出の日に、今季４度目の３安打固め打ち。４打数３安打１打点１得点で、メジャー７周年の記念を飾った。

無死一、二塁で迎えた初回に、左前適時打で先制点を叩き出すと、３回にも中前打でマルチ安打を達成。２―２で迎えた６回に右翼フェンス直撃の二塁打を放ち、続くサンチェスの右越本塁打で勝ち越しのホームに生還した。

２０１９年４月２６日本拠のアスレチックス戦「５番・三塁」でメジャーデビューしたゲレロ。試合前にはスクリーンに７年前の映像が流れた。殿堂入りの父、ゲレロ・シニア氏がボックス席で見守る中、金色のドレッドヘアの若き日のゲレロが初安打を打ったシーン。この日デビューしたピニャンゴ外野手が４回にメジャー初安打を記録すると、ゲレロはベンチ前に飛び出して祝福。審判団に記念球を要求した。「自分の初ヒットは今も忘れられない。彼にとって大切なヒットだし、これからもっともっと積み重ねていくよ」と笑った。あれから７年が経過。この日の「５番・三塁」は、今季、海を渡ったルーキー・岡本和真内野手だった。