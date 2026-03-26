この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が「謎クエないと無理...ロケット「終了３分前」でミッション達成の奇跡が起きた！《Uber Eats・ロケットナウ配達員》」と題した動画を公開しました。動画では、Uber Eatsの追加報酬がない中で、フードデリバリーサービス「ロケットナウ」のミッション達成に向けて奮闘する配達の様子が収められています。



週末ラストとなる日曜日の稼働。Uber Eatsの追加報酬クエスト、通称「謎クエ」がついていなかったため、せーけんさんはロケットナウで「13時までに8件配達で最大2,000円」というミッションの達成を優先してスタートします。



順調に配達をこなす中、ふと時間を確認すると、ミッション終了時刻を勘違いしていたことが発覚します。「もう12時前なので、残り1時間で6件は無理か。ちょっとしくったな」と焦りを見せますが、諦めずにできるところまで配達を続行します。その後、埼玉方面へ飛ばされながらもテンポ良く件数を稼ぎ、迎えたミッション終了間際。なんと終了3分前にダブル案件の通知が鳴り、「マジか！ここで来た！」と驚きの声を上げました。「ミッション終了の3分前でなんとか繋がりましたね」と安堵し、無事に追加ボーナス2,000円を確定させました。



ミッション達成後の13時台はUber Eatsと併用するものの、Uber Eatsの単価が安い傾向にあり、引き続きロケットナウをメインに立ち回ります。最終的に約4時間弱の稼働で15件を配達し、1万円超えの売上を達成しました。動画後半では、配達時の「暗証番号スキップできない問題」など、視聴者からの共感コメントも紹介しています。



プラットフォームの状況を見極めた柔軟な立ち回りは、日々の配達で売上を伸ばすためのヒントになりそうです。