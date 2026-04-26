今日のご飯は「ちくわ」が主役！大満足のごちそうおかず

ボリューム満点！「ちくわ」で作る豪華おかず5選

物価高の春、やりくりに頭を悩ませている方も多いかもしれませんね。節約したいけれど、しっかり食べたい。そんな方にぜひ注目してほしいのがリーズナブルな「ちくわ」。簡単にボリュームたっぷりのおかずを作れる、この春大注目のレシピを揃えました。

肉で巻いてボリュームアップ

餃子のタネをIN

ポテサラを詰めて揚げるだけ

まるでエビマヨ！のアレンジ

肉の代わりにちくわを使う豪華カツ

副菜のイメージが強い「ちくわ」がメインに大変身！

そのまま食べられる「ちくわ」は、おつまみやお弁当のすき間おかずとして便利な食材です。

いつもお手頃価格で手に入るので、冷蔵庫にストックしている方も多いのではないでしょうか。

副菜のイメージが強いけれど、肉で巻いたり、ポテサラを詰めたり、衣をつけて揚げたり、工夫次第で豪華なメインに大変身！ たくさん作っても家計にやさしいので、食べ盛りのお子さんがいたり、家族が多いというおうちにもぴったりです。

ちくわ単品だとおなかいっぱいにならないけれど、今回ご紹介したアレンジならボリュームは保証つき。白いご飯がすすむレパートリーを、ぜひ日々の食卓のスタメンに加えてください。（TEXT：森智子）