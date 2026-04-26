10〜60代男女が選ぶ「Netflix配信作品」で主演した俳優の人気ランキング！ 2位は「長澤まさみ」、では1位は？
「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「Netflix配信作品で主演した俳優の人気ランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【20位までの全ランキング結果を見る】
2位は、俳優の長澤まさみさんでした。
2024年に配信が開始されたNetflix映画『パレード』で主演を務め、この世に未練を残す人たちが集まる特別な場所にいる主人公を演じました。2025年に劇場公開された『ドールハウス』によって第49回日本アカデミー賞で優秀主演女優賞を受賞するなど、たしかな演技力で高い支持を集めています。
1位は、俳優の大泉洋さんでした。
2021年12月から配信されたビートたけし原作のNetflix映画『浅草キッド』で主演を務め、伝説の師匠・深見千三郎役を熱演しました。2026年12月には白石和彌監督による主演映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』の劇場公開が予定されており、幅広い層から圧倒的な人気を誇っています。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：長澤まさみ
2位は、俳優の長澤まさみさんでした。
2024年に配信が開始されたNetflix映画『パレード』で主演を務め、この世に未練を残す人たちが集まる特別な場所にいる主人公を演じました。2025年に劇場公開された『ドールハウス』によって第49回日本アカデミー賞で優秀主演女優賞を受賞するなど、たしかな演技力で高い支持を集めています。
1位：大泉洋
1位は、俳優の大泉洋さんでした。
2021年12月から配信されたビートたけし原作のNetflix映画『浅草キッド』で主演を務め、伝説の師匠・深見千三郎役を熱演しました。2026年12月には白石和彌監督による主演映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』の劇場公開が予定されており、幅広い層から圧倒的な人気を誇っています。
(文:All About ニュース編集部)