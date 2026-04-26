入学した大学と違う大学を卒業した男性がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】校舎は同じなのに…卒業式は違う大学でした

「←入学式 卒業式→



入学した大学と違う大学を卒業しました」



とそのビフォーアフターの写真を紹介したのはほってぃさん（@hotty_m57）。



ほってぃさんは2022年に東京工業大学に入学したが、同学は2024年に東京医科歯科大学と統合し消滅。今年、統合により生まれた東京科学大学を卒業したというわけだ。



SNSユーザー達から



「もとからのエリート大学が医学部付きのウルトラエリート大学になってしまったんだよな。」



「2001年以降に図書館情報大学に入学した人は、これと同じ経験をしているはず。本来、図情大は筑波大と合併後も併存し、図情大生として卒業するはずが、国立大学法人化に伴って当時の法律の縛りで図情大は消滅せざるを得なくなり（現行の法律ではこの問題は解消）、筑波大生として卒業することとなった。」



「履歴書にいちいち〇〇大学（現·✕✕大学）と注記しなくてはいけないのは、結構面倒かも。」



など数々の驚きの声が寄せられる今回の投稿について、ほってぃさんにお話を聞いた。



ーー合併し東京工業大学から東京科学大学になるとわかった際のご感想を。



ほってぃ：元の名称である「東京工業大学」に愛着を持っていたので、卒業する大学の名称が入学時と変わってしまうのは残念だと思っていました。



ーー合併後に感じた変化は？



ほってぃ：合併によって大学のシステムが大きく変わったり、大学のロゴが変わる、学生証が変わるといった目に分かる変化はありましたが、多くの人はこれまでと変わらず「東工大」と読んでいます。また、学外の人に「科学大」と言った時よりも「東工大」と言った時の方が通じると感じました。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



ほってぃ：正直ここまで伸びるとは思っていませんでした（笑）。本当は「東京工業大学」という大学を卒業したいなと思っていましたが、同じキャンパスに4年間いながら違う名称の大学を入学、卒業するという稀有な経験をできて今ではそれはそれで良かったなと思っています。



◇ ◇



読者のみなさんはこんな体験をしたことがあるだろうか？



なお今回の話題を提供してくれたほってぃさんは東京科学大学作問サークルに所属しており、今年11月頃に開催される「工大祭」に参加予定。数学の問題集を販売したり数学のコンテストを開くということなので、ご興味ある方はぜひ同サークルのXアカウントをご覧いただきたい。



（よろず～ニュース特約・中将タカノリ）