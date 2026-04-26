松江市は、電動アシスト自転車を貸し出す公共シェアサイクル「ラフチャリ。」を始めた。

複数の観光名所を巡る「周遊型観光」の促進などが目的で、利用回数はスタートから計３０００回を超えて目標を大きく上回った。観光客や市民の気軽な移動手段として浸透しつつある。（北瀬太一）

２０２５年度の松江城天守の国宝指定１０周年や、ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」放送に合わせて、２５年１１月にサービスを開始。誰もが楽に「ラフ」に乗れることや、松江ゆかりの作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の名前にちなんで「ラフチャリ。」と名付けた。市の委託を受けた山陰パナソニック（出雲市）が運営する。

一畑電車松江しんじ湖温泉駅やカラコロ工房、ＪＲ玉造温泉駅など市内１０か所のサイクルポート（駐輪場）に５０台を設置。２４時間利用でき、好きなサイクルポートに返却できる。予約・貸し出しと返却・料金精算は専用アプリで行う。

出雲市のシェアサイクル「ゆいえん」と連携しており、自転車を持ち込める一畑電車で出雲市に行き、現地のサイクルポートで返却することも可能だ。

「ラフチャリ。」の利用料金は、最初の１時間は２２０円、以降３０分ごとに１１０円かかり、１日最大２２００円。松江しんじ湖温泉駅など松江市内４か所で１日乗車パス（１５００円）を販売している。

３月末時点の利用回数は計３１８３回に上り、目標（２４００回）の１・３倍で、１回当たりの平均利用時間は約７０分。比較的、好天に恵まれたことが好調だった要因の一つだという。

市観光振興課の担当者は「車では通り過ぎてしまうような場所でも自転車だと、止まってみようかなという気になる。隠れた松江の魅力を探してほしい」と利用を呼びかけている。