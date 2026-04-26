全種類欲しくなっちゃう♡まさかの公式ライセンス商品！奪い合いになりそうな100均グッズ

レトロポップなデザインのリカちゃんグッズが展開中のダイソー。子どもの頃を思い出させてくれる、魅力的なアイテムが揃っています♡今回は気になるポーチを2つピックアップ。可愛いだけでなく実用性も高く、大人にこそおすすめです。しかも、まさかの公式ライセンス商品…！これは奪い合いになりそうな予感がします！

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レトロポップなデザインに一目惚れ！リカちゃんグッズがダイソーに登場♡

商品名：PVCポーチ リカちゃん レトロポップ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：120×140mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4542804159097

現在ダイソーでは、レトロポップなデザインのリカちゃんグッズが展開中！子どもの頃に感じたあのときめきを思い出させてくれる、魅力的なアイテムが揃っています♡

その中でも、いくつか気になったアイテムをピックアップ。まずは、こちらの『PVCポーチ リカちゃん レトロポップ』をご紹介します。

シンプルな四角いフラットポーチです。マチがない分バッグの中でかさばらず、持ち運びがしやすいです。

表面にはリカちゃんとロゴがあしらわれ、内側には背景のようにレトロなお花柄があしらわれたこだわりのデザイン。100均商品ながらに凝っています！

しかも、リカちゃんシリーズを展開する「タカラトミー」のライセンス商品となっています。

正式な監修を経ているリカちゃんグッズが、まさかダイソーで買えるとは思いませんでした！

筆者はお直し用コスメやエチケットグッズを入れてみましたが、スッキリと収まりました。常備薬や絆創膏などを入れる衛生用品ポーチとしても優秀です。

他にも、旅行先でのサブ財布として使ったり、バラバラになりがちなショップカードをまとめたりと、使い道はいろいろ。とにかく好きなものを入れて、ラフに使えるのが魅力です！

“派手可愛い”配色でおしゃれ♡リカちゃんのガチャ詰めポーチ にも注目！

商品名：ガチャ詰めポーチ リカちゃん レトロポップ イエロー

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4542804159172

『ガチャ詰めポーチ リカちゃん レトロポップ イエロー』もおすすめです！

鮮やかなイエローの本体に、グリーンのカラビナとボタンがアクセント。昭和レトロを感じさせる“派手可愛い”配色が、かえっておしゃれ上級者な印象を与えてくれます♡

スナップボタンを外すと上下に大きく開くフルオープン構造。「ガチャ詰めポーチ」という名の通り、中身のレイアウトを確認しながら収納できます。

ただし、柄や色が派手なので中身はあまり見えません。ほんのり透けて見える程度ですが、お気に入りのアイテムを詰めて持ち歩く楽しさを味わえます！

前述の通り本体の色がしっかりついているため、中身を完全に見せるというよりは、イヤホンや充電ケーブルなど、バッグの中で絡まりがちな実用品を収納するのにぴったりです。

リカちゃんの可愛い柄が生活感を消してくれるので、目に留まるたびに気分も上がります。

カラビナ付きなので、バッグの持ち手に吊り下げることが可能。鍵などのすぐに取り出したいけれど迷子になりやすいものの定位置としても重宝します！

ダイソーで発見したリカちゃんグッズをご紹介しました。筆者が訪れた店舗では、文具売り場付近にリカちゃんグッズの特設コーナーが作られていました。

他にも多くの種類が展開されているシリーズなので、自分好みのアイテムを見つけるのもおすすめです。ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。