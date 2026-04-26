この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【お尻から変わる】全身の70%を占める下半身の筋肉を鍛えるなら！このスクワットでお尻を丸くして、全身引き締める」と題した動画を公開しました。この動画では、スクワットとランジを組み合わせた5種類のエクササイズを通じて、お尻を中心とした下半身を鍛え、全身の引き締めを目指すトレーニングプログラムを紹介しています。

プログラムは、5種類の運動を各30秒間行い、各種目の間に10秒間の休憩を挟む構成です。のが氏の解説によると、お尻と太ももの裏側への刺激を意識することがポイントです。

最初のエクササイズは、ランジの姿勢から立ち上がる際に後ろ足を蹴り上げる「ランジ＆バックキック」。続いて、股関節を支点に上半身を倒す「グッドモーニング」と「スクワット」を組み合わせた動きで、背筋を伸ばしたまま行うことが重要だと説明しています。3種目目は、ランジから膝を胸に引き寄せて対角の肘と合わせる「ランジ＆ニートゥエルボー」で、体幹とバランス感覚も鍛えます。さらに、通常のスクワットと足を斜め後ろに引く「クロスバックランジ」を交互に行い、最後は横に踏み込んで腰を落とす「サイドランジ」と立ち上がる際の万歳の動きを組み合わせ、トレーニングを締めくくります。

動画で紹介されているトレーニングは、器具を使わずに自宅で手軽に行えるものばかりです。日々の運動習慣にこのプログラムを取り入れ、効率的に理想のボディラインを目指してみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:07

ランジ＆バックキック
00:49

グッドモーニング＆スクワット
01:30

ランジ＆ニートゥエルボー
02:08

スクワット＆クロスバックランジ
02:52

サイドランジ＆アームレイズ

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8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。
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