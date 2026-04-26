◆米大リーグ ブルージェイズ―ガーディアンズ（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・ガーディアンズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、２試合連続の本塁打となる５号を放った。１打席目は空振り三振に倒れたが、４回先頭の２打席目に同点ソロを放った。

０−１の４回先頭で迎えた第２打席、カウント１−１からの３球目だ。外角直球をとらえると、前日の４号と同じような弾道を描き、同じバックスクリーン上のデッキの少し右翼側に突き刺さった。前日は飛距離４３０フィート（約１３１メートル）でこの日は４２５フィート（約１２９・５メートル）、連日の特大弾となった。４番で放った初本塁打で、左腕から放ったのも５発目で初めてだった。

６回無死一塁の第３打席では、４球目で主砲ゲレロが二盗。得点圏に走者を置き岡本は、内角へ入ってくるカーブをうまく左前にはじき返した。一、三塁とチャンスを広げ、相手先発カンティーヨをＫＯした。なお２死二、三塁でヒメネスが左翼線へ２点適時二塁打を放ち、岡本が三塁から生還して４―１とリードを広げた。岡本は前日に続く２安打。メジャーでの２試合連続マルチ安打は２度目となった。

７回には無死満塁で第３打席を迎えた。勝負を恐れたか、４球とも大きくゾーンを外れたストレートの四球で押し出しとなり、２打点目が記録された。

守備でも２回に三遊間への当たりを横っ跳びキャッチし、膝付き反転スローでアウトにした。岡本が攻守で輝きを増している。