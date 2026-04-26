名古屋競輪の「第2回愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪（G3）」はいよいよ最終日。北井佑季が復帰後初のG3で決勝進出に成功。4分戦を制してビッグ戦線復帰への足掛かりとしたい。西田優大が真っ向勝負。両者以外が勝てばG3初制覇だ。

北井が復帰後初のG3で決勝進出。さすがの実力である。最後も前々に攻めるスタイルを貫き、23年9月の向日町以来2度目のG3制覇へ。番手には永沢が名乗り。＜8＞＜2＞本線。当面の相手は西田。関東勢も主導権争いに参戦か。もつれれば地元纐纈にチャンスだ。

＜1＞纐纈洸翔 セッティングをいじって顔見せから良くなかったけど、地元の応援と気合で頑張れました。自力自在で。

＜2＞永沢剛 ごちゃついたし2コーナーも内が開かなかったので渡辺十夢さんを追う形に。フレームを替えたけどダッシュとかキツいので微調整。北井君へ。

＜3＞西田優大 展開が向きました。ラインで決まって良かった。日に日に練習疲れが取れてきた感じ。もう一つ良くなれば。自力で。

＜4＞小畑勝広 前の動きを見た分、けん制を受けた。もったいなかった。2日目よりは良かったけど、まだ余裕がない。もう少しセッティングを調整。自力で。

＜5＞坂口晃輔 今年2月からウエート練習を再開できて、ギアが重たく感じなくなったし、走れている感じはある。纐纈君へ。

＜6＞志村龍己 前2人のおかげ。疲れなのか調子は右肩下がりだけど、久しぶりのG3決勝なので気合で頑張りたい。関東3番手。

＜7＞木村隆弘 西田君が詰まったところでスピードを乗せて行ってくれたおかげ。前を抜けているし脚の状態は悪くない。西田君へ。

＜8＞北井佑季 合わせるつもりで踏んだけど、木村皆斗君が死角から勢いよく来たので。引けなくなったので番手で勝負して、すぐに出た。日に日に良くなっている感じはある。自力で。

＜9＞柿沢大貴 小畑君がいい感じで行ってくれたおかげ。シューズを触ってみたけど、しっくりこなかったので元に戻した。もう少し余裕が欲しい。小畑君へ。