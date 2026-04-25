「世界で一番、プレーしているんじゃないか」ACL２との連戦、タフに戦うガンバ戦士に指揮官も感銘「本当に誇りに思います」
ACL２で決勝に駒を進めているガンバ大阪は、４月も連戦が続き、タイトな日程でも逞しく戦う。25日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第12節のＶ・ファーレン長崎戦は、１−１で突入したPK戦を６−５で制した。
試合後のフラッシュインタビューで、イェンス・ヴィッシング監督は、「今日の試合、かなり難しい試合展開になりましたが、このような形で選手たちが最後の最後まで戦い、PKで勝ち、本当に誇りに思います」と称える。
「本当にタフなシーズンを過ごしているなと思います。２月から始まって、今日までの試合数を見れば、世界で一番、プレーしているんじゃないかと思うぐらいの数字です」
それでも、チームは目の前の試合に臨み、貪欲に勝利を目ざす。この長崎戦もそうだ。
「１点を先制されましたけど、そのあとのリアクション、同点にし、また２点目も奪いに行く」。感じ入る指揮官は「素晴らしい戦いを選手たちはしてくれたと思いますし、本当に誇りに思います」と繰り返した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
試合後のフラッシュインタビューで、イェンス・ヴィッシング監督は、「今日の試合、かなり難しい試合展開になりましたが、このような形で選手たちが最後の最後まで戦い、PKで勝ち、本当に誇りに思います」と称える。
「本当にタフなシーズンを過ごしているなと思います。２月から始まって、今日までの試合数を見れば、世界で一番、プレーしているんじゃないかと思うぐらいの数字です」
それでも、チームは目の前の試合に臨み、貪欲に勝利を目ざす。この長崎戦もそうだ。
「１点を先制されましたけど、そのあとのリアクション、同点にし、また２点目も奪いに行く」。感じ入る指揮官は「素晴らしい戦いを選手たちはしてくれたと思いますし、本当に誇りに思います」と繰り返した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集