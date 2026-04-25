「巨人７−２ＤｅＮＡ」（２５日、横浜スタジアム）

ＤｅＮＡの連勝は６で止まった。敗戦の中で中川颯投手がバッティングでファンを盛り上げた。

三回から途中からマウンドへ。２死一、二塁で松本剛を打ち取ると、直後の攻撃は先頭で今季初打席へ。左打席に入ると、１ボールからマタの１５０キロを完璧に捉えて中前へ運んだ。マタが打球をよけるそぶりを見せるほどの力強い打球だった。

中川颯は桐光学園高時代にエースで４番。２０２０年度ドラフト４位で立大からオリックスに入団した。

２４年にＤｅＮＡに移籍すると、打席でも存在感を示すようになる。２４年５月１８日・中日戦（横浜）では右翼席に完璧なプロ初アーチを放ち、１２打数３安打で打率・２５０、１本塁打、３打点を記録していた。通算でも１４打数５安打で打率・３５７と野手顔負けの成績を残している。

マウンドでは下手投げでも注目を集める右腕の巧打にネットも騒然。「イチローを彷彿とさせるしなやかなバッティングだな」、「アンダースローの投手としても魅力的だけどやっぱり打者中川いいな」、「マジで野手転向ありやで」とのコメントが相次いだ。来年からセ・リーグもＤＨ制となるが、「枠が難しいけど打者でどんどん使わないと勿体無いなこの人、、」という声もあった。