お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が25日放送の日本テレビ系「一茂粗品の超ワイドショー」（後4・00）に出演し、“SNSが下手”と思う先輩芸人の実名を挙げる場面があった。

政府が、SNSを利用する青少年を保護するために年齢確認の厳格化を事業者に求める方針を固めたというニュースを受け、「見出しだけ見たらそんなんせんでええがなって思ったが、性犯罪がそうか…性犯罪までいくとさすがに規制はあってもいいかなと」と一定の理解も。

それでも「2個気になる」ことがあるという。「1個はホンマに（規制を）できるのかっていう。今でもインスタグラムとかTikTokって利用登録開始する時に自己申告で生年月日入れるていだと思う。嘘付けるようなものになってるから誰も制限されてないが、本気で取り締まるとなると、身分証を提示してとかそういうことになる。身分証とか個人情報が大きいメディアの媒体で流出した事例もあるので」と話し、現実的に規制強化が可能なのか疑問を口にした。

そして「規制が解除される年齢があるじゃないですか」とし、SNSの知識がない子供たちが年齢制限が外れた時に「ネットの大海原に知識ゼロで放り出される方がリスクがある」と指摘。「親との対話がまだ多い時期にネットに触れていた方が覚えるし、学校でも教えたらいいと思う」と自らの考えを述べた。

自身がSNSやYouTubeなどを使いこなしているのは「子供の時から触れている」からだという。「大人になってからインターネットに触れた先輩芸人とか、結構SNS下手やなあと思うんです。見てられへん」と力説。

共演の長嶋一茂から「誰？例えば。先輩芸人って俺分からないから」と突っ込まれると「はい？」と目を見開いた後で「例えばですか？さまぁ〜ずの三村さんとかめっちゃ下手なんですよ」と三村マサカズの名前を挙げる。大笑いする一茂に、「あの人せっかくオモロイのに…あの人がおじさんになってから遊びだした文化のインターネット、X、ツイッター。三村さん、Xで損してるな、今酔うてはるのかなとか」と鋭く指摘した。

58歳の三村と2歳違いの一茂は「昭和の人間なんで、そうかもしれないね。俺は（SNSは）全然できないから」と同調。粗品は「三村さんが子供の時から（ネットに）触れてたらあんなことにならんのになと思ったりする」と話していた。