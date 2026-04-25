ソフトバンク、ロッテ、ＭＬＢで活躍した井口資仁さんが２５日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。ダイエー（当時）からの高額の残留オファーもＭＬＢ挑戦を選んだ理由を明かす一幕があった。

今回は「プロ野球選手が目指す憧れの場所メジャーリーグの真実！」と題して、元メジャーリーガーが集結し、規格外の契約金＆待遇を明かした。

ホワイトソックスとフィリーズでワールドシリーズを計２回制覇するなど活躍した井口さんは、まず２つのチャンピオンリングを披露。「メジャー１年目でワールドシリーズで、そのまま優勝です。その後、フィリーズに移籍して、ワールドシリーズ制覇と優勝請負人と言われてました」と胸を張った。

ＭＣの浜田雅功に「この指輪の価値はアメリカではすごいんですか？」と聞かれると「もちろん！ 価値はかなりのもので、私、シカゴに行った時に（入国審査で）これを見せておけば『お帰り！』って、スッと通してくれます」と笑顔で返答。

浜田に「メジャー移籍のきっかけは？」と聞かれると「私はアトランタオリンピックに（共演の）福留（孝介）さんと出てるんですけど、その当時やってた外国の選手たちの活躍する姿を見て、もう一回、彼らと戦いたいなって思いが、ずっと強かったんです」と明かした。

「当時、ダイエーホークスに秋山幸二さんがいて。一番、メジャーに近いって言われてた男なんですけど、引退する年の納会で同じ部屋で『俺、メジャーに行きたかったんだよなあ』って酔っ払ってる時にポロッと言ったんですよ。それを聞いて、俺は絶対に後悔したくないって思ったんです。あれだけ成績残されてる秋山さんでもそう思ってるんだなって」と続けると「自分は行けるタイミングで絶対行こうと思って、ダイエーからもいっぱい、いい条件もらっていて。メジャーよりも高い条件で残留オファーがあったんですけど、私は夢を追いかけました」と笑顔で言い切っていた。